Alimentazione e salute: a Umbertide un incontro per parlare di stili di vita sani

Esperti del settore ospiti all’evento organizzato da Spi Cgil e Auser dell’Alto Tevere

Relatori d’eccezione e sala piena per l’incontro ‘Alimentazione e salute’ che si è tenuto a Umbertide venerdì 27 marzo promosso da Spi Cgil e Auser dell’Alto Tevere. Grande partecipazione è stata infatti registrata al Centro socio culturale San Francesco per gli interventi di Manlio Mariotti, presidente di Auser Umbria, Marino Marini, storico della gastronomia e docente dell’Università dei sapori di Perugia, e Anna Villarini, professoressa associata all’Università degli studi di Perugia e direttrice del Cespes.

Alimentazione e salute sono state il focus dell’incontro coordinato dal segretario dello Spi Cgil Alto Tevere Maurizio Maurizi. Come hanno spiegato agli organizzatori,