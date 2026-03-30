Alimentazione e salute: a Umbertide un incontro per parlare di stili di vita sani

Esperti del settore ospiti all’evento organizzato da Spi Cgil e Auser dell’Alto Tevere
Relatori d’eccezione e sala piena per l’incontro ‘Alimentazione e salute’ che si è tenuto a Umbertide venerdì 27 marzo promosso da Spi Cgil e Auser dell’Alto Tevere. Grande partecipazione è stata infatti registrata al Centro socio culturale San Francesco per gli interventi di Manlio Mariotti, presidente di Auser Umbria, Marino Marini, storico della gastronomia e docente dell’Università dei sapori di Perugia, e Anna Villarini, professoressa associata all’Università degli studi di Perugia e direttrice del Cespes.
Alimentazione e salute sono state il focus dell’incontro coordinato dal segretario dello Spi Cgil Alto Tevere Maurizio Maurizi. Come hanno spiegato agli organizzatori,
“una corretta alimentazione e uno stile di vita sano hanno un ruolo importante durante tutto l’arco della vita. Con il passare degli anni, salute ed equilibrio dipendono in maniera sempre più stretta da cosa e come si mangia, infatti, quando si va in pensione e le attività e le occupazioni cambiano, è fondamentale coltivare il proprio benessere anche attraverso una cucina attenta, varia e sana, ma che sappia anche valorizzare il piacere dello stare a tavola”.