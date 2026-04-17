Giornata donazione Organi, ad Assisi la Torre del Popolo si illumina di rosso

Il Comune aderisce alla Giornata Nazionale 2026 per sensibilizzare i cittadini sul trapianto di organi e tessutI

La Torre del Popolo di Assisi si colora di rosso il 19 aprile 2026, in occasione della “Giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti 2026”, promossa dal Ministero della Salute con il Centro Nazionale Trapianti, in collaborazione con ANCI e associazioni di settore. Il Comune ha aderito all’iniziativa, raccogliendo anche l’invito del gruppo comunale di Assisi di AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi).

L’obiettivo è favorire l’informazione e la sensibilizzazione dei cittadini su un tema importante come la donazione di organi, tessuti e cellule finalizzata al trapianto.

Assisi ha già aderito da tempo anche alla campagna social “Le Città del Sì” e ad altre iniziative promosse sul tema come “Una scelta in comune”, che consente ai cittadini maggiorenni di esprimere la propria volontà in merito alla donazione di organi e tessuti, al momento del rilascio o del rinnovo della carta d’identità elettronica presso l’ufficio anagrafe del Comune. L’illuminazione di rosso, domenica prossima, di uno dei monumenti simbolo della città rilancia l’impegno, all’insegna della promozione della cultura della vita e della speranza