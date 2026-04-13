Caro carburante, Filt Cgil Umbria “Costi insostenibili per aziende: lavoratori a rischio, Regione convochi un tavolo”

L’organizzazione sindacale si è confrontata con imprese della logistica che registrano aumenti fino a 80 mila euro al mese: “Non siano i lavoratori, circa 9 mila in Umbria, a pagare il prezzo delle guerre”

“Abbiamo già avuto confronti con aziende del settore della logistica che ci hanno comunicato grandi difficoltà a causa del caro carburanti, con conseguenze anche sul pagamento degli stipendi. Solo un esempio: la sola sede di Foligno di un’azienda del comparto sta registrando aumenti di spesa quotidiana di circa 1.600 euro, che vuol dire circa 40 mila euro di ulteriori costi ogni mese. Ma non mancano imprese, sempre della logistica, che chi ci hanno segnalato aumenti fino a 80 mila euro al mese per il gasolio e l’energia. Una situazione evidentemente insostenibile e che potrebbe avere ripercussioni sui lavoratori, con rischio di licenziamenti e cassa integrazione, e sui consumatori, con aumento del costo delle merci”. È l’organizzazione sindacale Filt Cgil Umbria, con una conferenza stampa che si è tenuta lunedì 13 aprile alla Camera del lavoro di Perugia, a lanciare l’allarme per il costante aumento del costo dei carburanti e per le sue ripercussioni sul tessuto economico umbro. Un timore accompagnato anche dalla richiesta di intervento da parte delle istituzioni, a partire da quelle regionali: il segretario generale Ciro Zeno, affiancato dai segretari Ivano Bruschi e Silvia Cascianelli, ha sottolineato infatti la necessità di istituire con urgenza un tavolo con le organizzazioni sindacali, le imprese e la Regione proprio per affrontare le difficoltà di un comparto, quello della logistica, che in Umbria conta circa 4.500 lavoratori diretti e altri circa 5 mila indiretti.

“Non possiamo accettare – ha affermato con decisione Zeno – che a pagare i il prezzo di queste guerre assurde e criminali siano ancora una volta i lavoratori. L’intero settore delle logistica e della distribuzione porta a porta, così fondamentale nella nostra società, è oggi in forte sofferenza. Tutti i player con cui stiamo parlando stanno registrando problemi e, se come si prevede, il gasolio dovesse arrivare a 3 euro al litro, sarà molto difficile gestire questa crisi. Parliamo di migliaia e migliaia di euro di costi in più ogni giorno per far circolare camion e furgoni che fanno arrivare le merci in Umbria. Il risvolto negativo rischiano di vederlo non solo i lavoratori, che vedono a rischio il loro stipendio, ma tutti gli umbri quando vedranno gli aumenti spropositati del costo dei prodotti sugli scaffali dei negozi”. La Filt Cgil Umbria ha anche sottolineato che tali aumenti si potrebbero ripercuotere pure sul trasporto pubblico locale, mettendo a rischio la tenuta del servizio. “Noi – fa sapere Zeno – già ci stiamo rapportando con tante imprese per capire dove poter risparmiare, senza andare a colpire i lavoratori, ma è ovvio che la problematica debba essere affrontata a livello regionale e, soprattutto, a livello nazionale e internazionale. I nuovi aumenti già si stanno mangiando lo sconto sulle accise deciso dal governo. Il nostro è un appello preventivo alle istituzioni prima che sia troppo tardi. Si sta sottovalutando il problema, ma si rischia una crisi gravissima”.