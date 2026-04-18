V Focus di Insieme Umbria contro il cancro: “concentrare la chirurgia oncologica”

Il coordinamento associazioni pazienti: “pochi centri specializzati per garantire sicurezza ed efficienza”. L’evento dedicato a chirurgia oncologica e biliopancreatica ha visto la presenza di importanti professionisti

“La sanità regionale deve cambiare passo, il malato oncologico non può aspettare”. Questo il messaggio che arriva dal quinto Focus organizzato dall’associazione Insieme Umbria contro il cancro, coordinamento di associazioni di pazienti attive sul territorio umbro. L’evento, incentrato quest’anno su due alte specialità della chirurgia oncologica, quella toracica e quella biliopancreatica, si è svolto a Perugia sabato 18 aprile. Il convegno ha visto la partecipazione di molti importanti professionisti degli ospedali umbri, accanto alle associazioni di volontariato dei pazienti le quali hanno espresso una posizione

“chiara e credibile – hanno spiegato da Insieme Umbria contro il cancro –: la qualità delle cure deve essere la priorità”.

A moderare l’incontro è stata Gigliola Rosignoli, conoscitrice della sanità regionale in cui ha ricoperto importanti incarichi, oggi direttrice centrale dei ventuno Istituti Maugeri Italia, che durante l’evento ha messo in evidenza come “le eccellenze che ancora lavorano nella sanità umbra devono essere protette e sostenute”. Al Forum hanno partecipato Francesco Puma, direttore della struttura complessa Chirurgia toracica dell’Azienda ospedaliera di Perugia; Jacopo Vannucci, direttore della struttura semplice dipartimentale Chirurgia toracica dell’Azienda Ospedaliera di Terni; Francesco Antonio Ciarleglio, direttore della struttura complessa Epato biliopancreatico dell’Azienda ospedaliera di Perugia. A portare i saluti dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Perugia è stata il vicepresidente Tiziano Scarponi.

Secondo Insieme Umbria contro il cancro

“è preferibile concentrare le chirurgie oncologiche complesse in pochi centri altamente qualificati all’interno della regione”. “Questa scelta – spiegano dal coordinamento umbro delle associazioni di pazienti –, sostenuta da evidenze cliniche e dall’esperienza degli operatori, consente di garantire maggiore sicurezza, migliori esiti e un’assistenza più qualificata. Gli esperti hanno ribadito che le chirurgie oncologiche di alto livello richiedono competenze specialistiche e volumi adeguati di interventi per assicurare sicurezza e risultati ottimali, garantendo al contempo percorsi di cura efficienti e accessibili per tutti i cittadini”.

Le associazioni dei pazienti hanno sottolineato che

“è decisamente meglio favorire la mobilità dei pazienti all’interno della regione, piuttosto che costringerli a cercare cure fuori regione, con disagi maggiori per le persone e le famiglie e un indebolimento complessivo del sistema sanitario locale” e hanno confermato “il loro impegno a collaborare con le istituzioni per assicurare che la centralizzazione delle chirurgie oncologiche non comporti disparità di accesso, ma sia uno strumento per migliorare la qualità delle cure nella regione”.

Dopo il forum, Umbria Insieme Umbria contro il cancro dà appuntamento a settembre con il Focus sulla Mammella.