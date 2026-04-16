Furti in esercizi commerciali: denunciati un uomo e una donna

Disposto anche il divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello

La Polizia di Stato di Città di Castello ha individuato e denunciato un uomo, cittadino rumeno del 1987 con precedenti specifici e una donna italiana classe 1983, ritenuti responsabili di tre distinti episodi di furto aggravato commessi ai danni di un esercizio commerciale di Città di Castello.

L’attività di indagine ha preso avvio a seguito della denuncia presentata dal titolare del punto vendita, che aveva segnalato l’ammanco di diversi prodotti, tra cui generi alimentari e bevande alcoliche, sottratti in tre diverse occasioni.

Gli accertamenti svolti dal personale del Commissariato, anche attraverso la visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e i successivi approfondimenti investigativi, hanno consentito di ricostruire le circostanze dei fatti e di risalire all’identità dei presunti autori, anche grazie alla targa del veicolo utilizzato per raggiungere i luoghi in cui sono stati commessi i furti.

Alla luce degli elementi raccolti, entrambi sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per il reato di furto aggravato.

Nei confronti dei due soggetti, in considerazione della reiterazione delle condotte e della loro presenza sul territorio comunale finalizzata alla commissione di reati contro il patrimonio, il Questore della Provincia di Perugia ha inoltre adottato la misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Città di Castello, con l’obiettivo di impedire il reiterarsi di analoghi comportamenti e rafforzare la tutela della sicurezza urbana e delle attività commerciali del territorio.

L’adozione del provvedimento da ultimo indicato si inserisce nell’ambito degli strumenti di prevenzione, attribuiti all’Autorità provinciale di pubblica sicurezza e finalizzati a limitare la presenza in determinati territori di soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica, anche in relazione alla commissione di reati, rafforzando così l’azione di contrasto a tutela della comunità.