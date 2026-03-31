FI Giovani Umbria, nota sull’arresto del 17enne che progettava strage a scuola

Perugia, 31 marzo 2026 – La notizia dell’arresto di un 17enne ad Umbertide, sospettato di aver pianificato una strage in una scuola, ci lascia sgomenti e profondamente preoccupati. L’operazione delle forze dell’ordine ha impedito il rischio di una tragedia in un ambiente che deve rimanere sicuro per studenti e insegnanti.

Esprimiamo una ferma e incondizionata condanna per ogni forma di violenza e per ogni ideologia che alimenta odio tra i giovani. Tali condotte non hanno alcuna legittimazione in una società democratica fondata sul rispetto dei diritti umani, della convivenza civile e della dignità di ciascuno.

Ma, oltre allo sdegno, questa vicenda ci invita anche a fermarci e riflettere con maggiore profondità. Dietro episodi così gravi spesso si nascondono fragilità, solitudini e disagi che non sempre riusciamo a cogliere in tempo. Non si tratta di giustificare, ma di comprendere quanto sia urgente non lasciare indietro nessun giovane, soprattutto nei momenti di maggiore vulnerabilità.

Questa vicenda deve essere un monito per scuole, famiglie e istituzioni: la sicurezza non si tutela solo con interventi repressivi, ma con un’azione preventiva che includa educazione, inclusione e sostegno psicologico ai giovani, per contrastare isolamento, disagio e attrazione verso contenuti estremisti.

Le scuole devono tornare ad essere luoghi di crescita, ascolto e dialogo autentico, in cui ogni studente si senta visto e compreso. Le famiglie hanno un ruolo centrale nell’accompagnare i propri figli nella complessità del mondo digitale e sociale, offrendo presenza, attenzione e guida. La politica, infine, è chiamata a garantire risorse e strumenti concreti, investendo in percorsi educativi e iniziative di prevenzione.

Solo attraverso un impegno condiviso e una reale attenzione verso i bisogni emotivi dei ragazzi potremo costruire comunità solide e resilienti, capaci non solo di prevenire la violenza, ma anche di restituire fiducia, speranza e senso di appartenenza alle nuove generazioni.

Andrea Urbani

Sabrina Barrucci