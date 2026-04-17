Accesso libero a San Sisto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni per il passaggio obbligatorio al formato elettronico

Martedì 21 e giovedì 23 aprile 2026 il Comune di Perugia mette a disposizione dei cittadini un’importante occasione per rinnovare la propria carta d’identità: dalle 14:30 alle 17:30, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sarà possibile recarsi presso gli sportelli URP.

Martedì 21

San Sisto in piazza Valentino Martinelli 9

in piazza Valentino Martinelli 9 Ponte Felcino in via Vincenzo Maniconi n. 129

in via Vincenzo Maniconi n. 129 Ponte San Giovanni in piazza Alvaro Chiabolotti n. 6



Giovedì 23