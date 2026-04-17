Accesso libero a San Sisto, Ponte Felcino e Ponte San Giovanni per il passaggio obbligatorio al formato elettronico
Martedì 21 e giovedì 23 aprile 2026 il Comune di Perugia mette a disposizione dei cittadini un’importante occasione per rinnovare la propria carta d’identità: dalle 14:30 alle 17:30, con accesso libero e senza necessità di prenotazione, sarà possibile recarsi presso gli sportelli URP.
Martedì 21
- San Sisto in piazza Valentino Martinelli 9
- Ponte Felcino in via Vincenzo Maniconi n. 129
- Ponte San Giovanni in piazza Alvaro Chiabolotti n. 6
Giovedì 23
- San Sisto in piazza Valentino Martinelli 9
- Ponte Felcino in via Vincenzo Maniconi n. 129
L’apertura è rivolta in modo particolare a tutti i titolari di carta d’identità in formato cartaceo, che dal 3 Agosto 2026 non sarà più valida né sul territorio italiano né per l’espatrio, per provvedere alla sostituzione con la Carta d’identità elettronica (CIE).
Per chi preferisce organizzarsi con maggiore anticipo, resta sempre disponibile il servizio di prenotazione online sul sito del Comune di Perugia, attraverso il quale è possibile scegliere data, orario e sede.
E’ necessario presentarsi personalmente con la documentazione riportata ai seguenti link
– www.comune.perugia.it/servizio/sostituzione-cic-con-cie/
– www.comune.perugia.it/servizio/anagrafe-cie-carta-di-identita-elettronica/
Al momento del rilascio verrà consegnata la ricevuta, che attesta l’avvenuta emissione della CIE, valida come documento di riconoscimento sul territorio italiano.
La CIE verrà poi inviata dal Ministero e consegnata entro 6 giorni lavorativi dal rinnovo.