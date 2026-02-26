Umbertide al centro dell’indagine ISTAT 2026

Il Comune di Umbertide sarà interessato, per conto dell’Istituto Nazionale di Statistica (Istat), dall’indagine “Multiscopo sulle famiglie: Aspetti della Vita Quotidiana” (AVQ) per l’anno 2026, una delle più importanti rilevazioni statistiche a livello nazionale dedicate all’analisi delle condizioni e degli stili di vita delle famiglie italiane.

L’indagine ha l’obiettivo di raccogliere informazioni preziose per approfondire la conoscenza delle abitudini dei cittadini e dei problemi che essi affrontano ogni giorno, dell’uso dei principali servizi forniti dalla pubblica amministrazione e del grado di soddisfazione per questi ultimi, nonché dell’utilizzo delle nuove tecnologie della comunicazione e dell’informazione, con particolare riferimento all’uso di internet.

Il nominativo delle famiglie coinvolte è stato estratto casualmente da una lista di famiglie residenti al 1° gennaio 2025, all’interno di un campione di Comuni tra cui figura anche il Comune di Umbertide. Si tratta dunque di una selezione del tutto casuale, effettuata secondo criteri statistici rigorosi, volta a garantire la rappresentatività dei dati raccolti.

A partire dal 26 febbraio e fino all’8 aprile, qualora la famiglia estratta non abbia provveduto alla compilazione del questionario online, sarà contattata dal rilevatore del Comune di Umbertide per un’intervista faccia a faccia.

Il rilevatore intervisterà tutti i componenti della famiglia con l’ausilio di un tablet e consegnerà un modello cartaceo per l’auto-compilazione a ciascun componente; successivamente provvederà al ritiro dei questionari cartacei compilati.

È importante ricordare che rispondere al questionario costituisce un obbligo per le famiglie coinvolte. La partecipazione rappresenta un contributo concreto alla costruzione di un quadro statistico affidabile e aggiornato del Paese.

Tutte le informazioni raccolte sono necessarie per la produzione di statistiche ufficiali a beneficio dell’intera collettività e sono trattate nel pieno rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali, a garanzia della riservatezza e della tutela di ogni cittadino.

La partecipazione della Sua famiglia è fondamentale.

Attraverso il contributo di ciascuno sarà possibile restituire un’immagine reale e puntuale della vita quotidiana delle famiglie, offrendo uno strumento essenziale per orientare le politiche pubbliche e migliorare i servizi destinati ai cittadini.