Grifonissima 2026, nasce il progetto “Studentissima”

L’evento del prossimo 10 maggio vedrà gli studenti correre per dotare le proprie scuole di nuovo materiale sportivo

Diffondere la cultura della solidarietà sportiva e fornire un concreto sostegno al ruolo delle scuole come motore dell’educazione attraverso il movimento. E’ la duplice mission presentata a Perugia per l’edizione 2026 – la 45esima della sua storia – della Grifonissima, la manifestazione podistica in programma per il prossimo 10 maggio, che ormai ha superato i confini dell’evento puramente sportivo per diventare un’occasione unica e coinvolgente in cui atleti, studenti, famiglie, Istituzioni ed associazioni del territorio si ritrovano insieme per riscoprire ideali di sportività, di rispetto per la natura, di vivere sano e di recupero degli spazi dei centri storici.

Ma se l’evento organizzato dal 2023 dalla Fondazione Avanti Tutta, che ha raccolto l’eredità del Circolo Unicredit (la manifestazione fu ideata dall’allora Cassa di Risparmio di Perugia), non ha più segreti dal punto di vista sportivo, la vera novità in arrivo è “Studentissima”, iniziativa che coinvolgerà gli studenti delle scuole perugine e non solo, di ogni ordine e grado, consentendo ai partecipanti di raggiungere l’obiettivo comune di migliorare la dotazione sportiva delle scuole senza limitarsi al singolo premio individuale.