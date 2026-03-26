Servizio civile universale: tre posti alla Misericordia di Terni

Si intitola Welcare 2026 uno dei progetti di Servizio Civile Universale che impegna diversi enti del terzo settore col coordinamento del Cesvol.

Tre i posti disponibili alla Misericordia di Terni ODV, con i volontari che collaboreranno nelle attività di front office, raccolta delle richieste e organizzazione dei servizi. Parteciperanno ai servizi di trasporto sociale e trasporto sanitario ordinario, oltre che alle attività di welfare di prossimità, monitoraggio e comunicazione.

“Un’opportunità importante per ragazzi e ragazze che per un anno potranno stare a contatto con persone che hanno bisogno di aiuto o che sono malate” sottolineano dall’associazione fondata dall’indimenticato Santino Rizzo e guidata da Elvira Ceci.

La scadenza delle domande è fissata per l’8 aprile alle 14.

Gli interessati possono avere le informazioni e i chiarimenti chiamando la sede della Misericordia al 366 7767904 nelle giornate di venerdì 27 marzo dalle 15 alle 16, lunedì 30 marzo della 10 alle 12 e venerdì 3 aprile dalle 15 alle 16 e 30.

Info anche al Cesvol 0744 812786.