Nuova nomina all’Ospedale di Perugia

Il dottor Francesco Arcioni assume la direzione della struttura complessa di Oncoematologia Pediatrica

Perugia, 26 marzo 2026 – Nominato il nuovo direttore della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica. La Direzione dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, a seguito di avviso di selezione pubblica, ha conferito al dottor Francesco Arcioni l’incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica. L’incarico è stato assegnato al termine di un percorso selettivo volto a individuare una figura di elevata competenza clinica e organizzativa per la guida della struttura, che negli ultimi anni è stata diretta dal dottor Maurizio Caniglia, in quiescenza dallo scorso mese di settembre. A lui va il ringraziamento dell’Azienda per il prezioso lavoro svolto e per il contributo significativo offerto allo sviluppo dell’attività assistenziale e scientifica.

Il dottor Francesco Arcioni, medico specialista in ematologia, vanta una consolidata esperienza nella gestione delle neoplasie solide ed ematologiche del bambino e del giovane adulto. Nel corso della sua carriera ha maturato competenze avanzate nel trapianto di cellule staminali emopoietiche, sia allogenico (da familiare, da donatore non correlato, parzialmente compatibile) sia autologo. Dal 2025, il dottor Arcioni è inoltre responsabile del programma di terapia genica dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, primo centro pubblico italiano accreditato per il trattamento di editing genomico delle emoglobinopatie, tra cui la beta-talassemia e l’anemia falciforme.

“Desidero rivolgere al dottor Arcioni le mie più sincere congratulazioni per questo importante incarico – dichiara il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Perugia, Antonio D’Urso –. La sua esperienza, unita alle competenze maturate in ambiti altamente specialistici e innovativi come la terapia genica, rappresenta un valore aggiunto fondamentale per la nostra Azienda. Sono certo che, sotto la sua guida, la Struttura Complessa di Oncoematologia Pediatrica continuerà a crescere, garantendo ai pazienti percorsi di cura sempre più qualificati e all’avanguardia”. “Mi congratulo con il dottor Arcioni per questo prestigioso incarico – afferma la Presidente della Regione, Stefania Proietti, –. L’Oncoematologia Pediatrica rappresenta un reparto di eccellenza e un punto di riferimento non solo per tutta l’Umbria, ma per l’intero Paese. La sua guida saprà rafforzare ulteriormente la qualità dell’assistenza e della ricerca, a beneficio dei piccoli pazienti e delle loro famiglie”.

Profilo bio del dr. Francesco Arcioni

Nato nel 1982, laureato in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Perugia e specializzato in ematologia nella stessa università con il massimo dei voti, il dr. Arcioni van-ta una lunga e prestigiosa carriera clinico-assistenziale in ambito ematologico e trapiantolo-gico, con particolare esperienza nelle patologie pediatriche e del giovane adulto che ha ac-quisito in lunghi periodi di attività clinico assistenziale sotto la guida del prof. Massimo Fa-brizio Martelli, prima, e del prof. Brunangelo Falini poi.

Durante la sua carriera ha conseguito diversi master di II livello tra cui il master in Management della Talessemia e delle Emoglobinopatie e un dottorato di ricerca in Biotecnologie nel Trapianto di Midollo osseo umano.

Il suo curriculum vanta inoltre numerose relazioni a convegni nazionali e internazionali, la partecipazione a progetti di ricerca finanziati e molteplici pubblicazioni scientifiche.

Da anni docente della disciplina di oncoematologia pediatrica nell’ambito della Scuola di Specializza-zione in Pediatria presso l’Università degli studi di Perugia.

Attualmente riveste ruoli di prestigio scientifico, delegato regionale della SITE – Società Italiana di Talassemie e Emoclobinopatie e incarichi istituzionali nel tavolo ministeriale a supporto della rete Italia delle talassemie ed emoglobinopatie, in qualità di delegato per la regione Umbria