Anci Umbria, novantasei posti per il Servizio civile universale

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze dai 18 ai 29 anni

Sono 96 le posizioni aperte – di cui 26 volontari con basso reddito – con il nuovo bando del Servizio civile universale, che dovranno collaborare in 6 progetti diversi del network di Anci Umbria. Le domande di partecipazione dovranno essere presentate esclusivamente in modalità on line (https://domandaonline.serviziocivile.it) entro e non oltre le ore 14,00 dell’8 aprile 2026. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede.

Svolgere il Servizio civile con Anci Umbria significa vedere la macchina amministrativa da una prospettiva interessante e privilegiata; permetterà ai volontari di dedicare alcuni mesi per approfondire i temi della cittadinanza e della partecipazione alla vita della propria comunità. Sarà un’importante occasione di formazione e di crescita personale e professionale legata a progetti culturali, sociali ed economici.

Inoltre, per i giovani che partecipano al servizio civile per la sua intera durata è previsto: la riserva di una quota del 15% nei concorsi pubblici; la valutazione dell’esperienza nei concorsi pubblici con le stesse modalità e lo stesso valore del servizio prestato presso la Pubblica Amministrazione e può valere come titolo di preferenza; il riconoscimento del servizio ai fini del trattamento previdenziale (riscattabile); la possibilità di ottenere crediti formativi spendibili nel percorso di studi universitario o professionale; un periodo di tutoraggio (di 1, 2 o 3 mesi) per facilitare l’ingresso nel mondo del lavoro o un periodo da uno a tre mesi in uno dei paesi dell’Unione Europea.

Il bando è rivolto a ragazzi e ragazze che abbiano tra i 18 e i 28 anni compiuti, in possesso della cittadinanza italiana.

Tutti i progetti hanno una durata di 12 mesi con un orario settimanale di 25 ore. Prevedono la certificazione o attestazione delle competenze e un percorso di orientamento al lavoro. Ai volontari è riconosciuto un contributo economico mensile pari a euro 519,47 e l’attestato di fine servizio.

Per spiegare tutte le opportunità che può offrire il servizio civile con Anci Umbria sono in programma due giornate di Open day che si terranno lunedì 23 (dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 16) e venerdì 27 marzo (dalle 9 alle 13) presso gli uffici di Anci Umbria, situati a Perugia in via Palermo 86/A.

Dei 96 posti a disposizione, 3 saranno riservati ad Anci Umbria mentre gli altri saranno dislocati in altri 31 Comuni/Enti: Azienda sanitaria Usl Umbria 1 (10), Baschi (3), Bastia Umbra (2), Bevagna (3), Castel Ritaldi (1), Collazzone (1), Fabro (2), Foligno (3), Fossato di Vico (2), Giano dell’Umbria (3), Gualdo Tadino (2), Gubbio (12), Lisciano Niccone (2), Massa Martana (1), Monte Castello di Vibio (1), Montone (1), Nocera Umbra (2), Orvieto (2), Paciano (1), Perugia (2), Piegaro (2), Scheggia e Pascelupo (1), Spello (2), Spoleto (5), Terni (17), Torgiano (1), Trevi (1), Valfabbrica (2), Valtopina (2), Felcos Umbria (2), Prefettura di Perugia (2)