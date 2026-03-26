Anche I Patagarri protagonisti del festival umbro Suoni Controvento

Il 25 luglio sulle rive del lago Trasimeno (approdo di Sant’Arcangelo di Magione) una tappa del loro tour estivo

Svelato un altro appuntamento dell’edizione numero 10 di Suoni Controvento, festival estivo di arti performative promosso da Aucma. Il prossimo 25 luglio nel suggestivo approdo di Sant’Arcangelo di Magione arrivano I Patagarri, band milanese che, con il suo gipsy jazz gioioso e coinvolgente, crea un contrasto tra la voglia di fuggire dalla quotidianità e la durezza della vita che si affronta per inseguire il proprio sogno musicale.

Il loro brano “Caravan”, contenuto all’interno di ”X Factor Mixtape 2024″, è infatti un grido di libertà, un invito a prendere il controllo della propria vita senza paura di vivere ai margini, se necessario. Il caravan rappresenta un rifugio, un simbolo di resistenza alla cultura dominante, ma anche un veicolo di speranza e di sogni che non vogliono essere rinnegati.

I Patagarri, attraverso la loro musica e il loro messaggio, sembrano voler dimostrare che la vera ricchezza non è economica, ma quella della passione, della creatività e della voglia di vivere senza compromessi. Dopo aver triplicato le date sia all’Hacienda che all’Alcatraz, il tour si conferma un successo straordinario, segnando anche l’ingresso di un nuovo elemento nella band: Nicholas Guandalini al basso. Nel 2025 prendono parte al Concertone del Primo Maggio a Roma, proseguendo il loro percorso live anche su palchi istituzionali. Il 23 maggio pubblicano l’album di esordio “L’ultima ruota del caravan” (Warner Music Italy) e per celebrare l’uscita del disco, sono saliti a sorpresa sul palco del Mi Ami Festival, uno dei più importanti appuntamenti italiani dedicati alla musica indipendente.

Dopo il successo de “L’ultima ruota del caravan Tour estate 2025”, che li ha portati a esibirsi sui palchi di tutta Italia con più di 40 date, e mentre sono attualmente in viaggio con “L’ultima ruota del caravan European Tour” (partito con 7 date europee a inizio marzo per poi proseguire in tutta Italia), I Patagarri non si fermano. La band milanese si prepara infatti a continuare a portare dal vivo la sua inconfondibile miscela di irriverenza, ironia e lucidità con un nuovo e attesissimo capitolo nell’estate 2026.

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