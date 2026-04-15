Perugia, 1,5 milioni per la Rocca Paolina: via al piano di riqualificazione

La Giunta candida il progetto al bando regionale FSC: interventi su mura, impianti e percorsi multimediali

La giunta comunale ha approvato la proposta di partecipazione al bando regionale finanziato con il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (Fsc) 2021–2027, finalizzato alla valorizzazione del patrimonio culturale, candidando il progetto di riqualificazione della Rocca Paolina.

L’atto consente al Comune di presentare ufficialmente la propria manifestazione di interesse alla Regione Umbria nell’ambito del “Piano di valorizzazione dei beni culturali”, che punta al recupero, alla messa in sicurezza e alla rifunzionalizzazione di luoghi di rilevanza storica e artistica.

L’intervento proposto riguarda l’intero complesso monumentale della Rocca Paolina, bene di proprietà comunale e di rilevanza strategica per il territorio, oggi interessato da criticità strutturali, infiltrazioni, degrado materico e limitata fruibilità degli spazi.

Il progetto prevede una riqualificazione integrata e unitaria, superando la logica degli interventi frammentati del passato, con l’obiettivo di restituire piena funzionalità e valorizzazione culturale al sito.

Tra le principali azioni programmate:

recupero e consolidamento strutturale delle murature e delle volte;

risanamento dei locali ipogei e mitigazione delle infiltrazioni;

restauro architettonico e materico degli elementi storici;

adeguamento degli impianti tecnologici e antincendio;

riqualificazione degli spazi museali e implementazione di sistemi multimediali e percorsi di visita più accessibili.

L’intervento punta inoltre a migliorare la fruibilità pubblica, rafforzare l’offerta culturale e turistica e attivare nuove funzioni legate anche all’innovazione e all’inclusione sociale.

Investimento e quadro finanziario

Il progetto prevede un investimento complessivo di 1,5 milioni di euro, in linea con i parametri del bando regionale.

Il Comune di Perugia garantirà un cofinanziamento pari a 420mila euro (28% del totale), superiore alla quota minima richiesta, mentre il contributo richiesto alla Regione ammonta a 1,08 milioni di euro.

La candidatura si inserisce nella strategia di valorizzazione del patrimonio culturale cittadino, con l’obiettivo di rendere la Rocca Paolina sempre più accessibile, sicura e attrattiva, anche attraverso l’innovazione degli allestimenti e dei servizi.

L’approvazione dell’atto consente ora al Comune di procedere con l’invio della proposta alla Regione Umbria, passaggio necessario per accedere alle risorse FSC e avviare un intervento considerato prioritario per lo sviluppo culturale ed economico della città.

La sindaca Ferdinandi ha dichiarato: “La Rocca Paolina è uno dei luoghi più rappresentativi di Perugia e custodisce una parte profonda della memoria e dell’identità della città. La proposta approvata oggi dalla Giunta è una scelta di cura e di visione, che punta a restituire centralità a uno dei simboli più forti del nostro patrimonio storico e culturale. Vogliamo rafforzarne la fruizione pubblica e valorizzarne pienamente il potenziale culturale, turistico e civico, accompagnando questo percorso con un impegno concreto del Comune. È così che immaginiamo la tutela del patrimonio, come una responsabilità verso la nostra storia e insieme un investimento sul futuro di Perugia”.

Per l’assessore ai lavori pubblici Francesco Zuccherini: “Parte l’iter di riqualificazione della Rocca Paolina: intendiamo cogliere appieno l’opportunità offerta dal bando promosso dalla Regione Umbria e dall’Assessorato alla Cultura per avviare una prima fase concreta di intervento su uno dei beni culturali, storici e architettonici più rilevanti del nostro Paese. La Rocca Paolina necessita di un’importante azione di manutenzione e rifunzionalizzazione: è un luogo straordinario, che rappresenta una parte fondamentale della storia di Perugia e che vogliamo restituire pienamente alla città. Questo intervento costituisce un primo tassello delle politiche che la Giunta intende portare avanti per la valorizzazione dei beni storici e dei contenitori culturali del centro storico, in coerenza con il programma di mandato. Con l’approvazione di oggi avviamo il percorso che ci porterà a presentare la candidatura al bando regionale. Ringraziamo la Regione Umbria e l’Assessorato alla Cultura per la visione e per le risorse messe a disposizione, che si inseriscono pienamente nella nostra idea di città, dove luoghi come la Rocca Paolina sono prioritari nei processi di riqualificazione e rilancio”.