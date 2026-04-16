AgriUrban Fest Perugia: NaturaSì festeggia 10 anni e celebra 30 anni di biologico in Umbria

Il 17 e 18 aprile mostra mercato con produttori e artigiani nel piazzale antistante e laboratori per bambini e adulti

Fabio Brescacin, fondatore e presidente di NaturaSì Italia, sarà a Perugia per incontrare i produttori umbri

Due giornate dedicate al biologico, alla sostenibilità e al rapporto diretto tra produttori e cittadini consumatori: il 17 e 18 aprile, presso il punto vendita NaturaSì di via della Pallotta a Perugia,si terrà l’AgriUrban Fest, un vero e proprio festival (ad ingresso gratuito) che unisce festa, divulgazione e valorizzazione delle eccellenze del territorio.

L’iniziativa assume un significato ancora più importante perché coincide con un doppio traguardo: da un lato i 10 anni di attività di NaturaSì Perugia, dall’altro i 30 anni di sviluppo e radicamento dell’agricoltura biologica in Umbria. Un percorso nato 30 anni fa da una cooperativa del commercio equo e sviluppatosi con la realizzazione dei 2 punti NaturaSì di Foligno e Perugia, che ha visto crescere un modello agricolo sempre più attento alla qualità, alla sostenibilità ambientale e alla relazione con le comunità locali.

Durante le due giornate, il pubblico potrà partecipare a una mostra mercato dei produttori e degli artigiani umbri, incontrando direttamente le realtà che ogni giorno contribuiscono a costruire una filiera biologica trasparente e di qualità. Non mancheranno momenti di approfondimento, laboratori per adulti e bambini e occasioni conviviali dedicate al cibo buono e consapevole.

Il programma prevede, nella giornata di venerdì 17 aprile, l’apertura della mostra mercato e, in serata, un momento speciale dedicato ai produttori locali con una cena riservata che vedrà la partecipazione di Fabio Brescacin, fondatore e presidente di NaturaSì Italia. Imprenditore e figura di riferimento del biologico italiano, Brescacin è da anni impegnato nella promozione di un modello agricolo fondato su equità, trasparenza e relazioni dirette tra chi produce e chi consuma. La sua presenza rappresenta un riconoscimento del valore del territorio umbro e delle sue filiere.

Sabato 18 aprile si aprirà con il taglio del nastro celebrativo per il decennale del punto vendita, simbolo di un percorso che guarda al futuro mantenendo salde le radici nel territorio. A seguire, laboratori dedicati ai più piccoli e attività esperienziali come il laboratorio del pane, fino al momento conclusivo con il taglio della torta per festeggiare insieme alla comunità.

NaturaSì, infatti, non è solo un punto vendita, ma una vera e propria comunità che unisce agricoltori, aziende agricole e consumatori consapevoli. Una rete che si fonda su relazioni di fiducia, sulla condivisione dei valori del biologico e su un’idea di economia più giusta e sostenibile. L’AgriUrban Fest nasce proprio con questo obiettivo: creare occasioni concrete di incontro tra chi produce e chi acquista, accorciando le distanze e rafforzando il legame con il territorio.

In questa direzione si inserisce anche l’iniziativa “Prezzo Trasparente” promossa da NaturaSì, che punta a rendere chiaro come si forma il prezzo di un prodotto biologico lungo tutta la filiera. Un impegno che si traduce nella volontà di “dare il giusto valore al lavoro agricolo” e di garantire una distribuzione equa del prezzo tra i diversi attori coinvolti, rendendo il consumatore parte attiva e consapevole delle proprie scelte.

L’AgriUrban Fest si propone così come un appuntamento capace di mettere in dialogo città e campagna, produzione e consumo, rafforzando il ruolo del biologico come leva strategica per uno sviluppo sostenibile e partecipato dell’Umbria.

Un evento aperto a tutti, pensato per raccontare – anche attraverso esperienze dirette – il valore del biologico e il ruolo che questo settore continua a svolgere nel futuro dell’agricoltura e delle comunità locali.