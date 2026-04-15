Come ospitare i giovani talenti dell’Academy: bando e benefit per i cittadini

La Fondazione Festival dei Due Mondi, sotto la Direzione Artistica di Daniele Cipriani, presenta per l’edizione 2026 del Festival dei Due Mondi l’iniziativa Adotta un Artista, un progetto di partecipazione civica e culturale che nasce nello spirito del tema ispiratore del Festival, Radici, come memoria tra ciò che siamo e ciò che continua a germogliare.

Nel 2026 il Festival accoglierà a Spoleto giovani artisti da tutto il mondo, selezionati per partecipare ai corsi di perfezionamento musicale di Festival dei Due Mondi Academy guidati da Maestri di riconosciuta eccellenza. In questo contesto, Adotta un Artista si propone come un gesto concreto di apertura e condivisione, invitando la comunità locale a diventare parte integrante dell’esperienza del Festival.

Dal 27 giugno al 14 luglio 2026, cittadini e famiglie potranno infatti “adottare” simbolicamente un giovane artista, ospitandolo e dunque condividendo con lui un tratto del suo percorso umano e professionale. Un’esperienza che crea un ponte tra tradizione e nuove generazioni, tra radici e futuro. L’iniziativa nasce con l’obiettivo di rafforzare il legame tra il Festival e il territorio, promuovendo un modello partecipativo di accoglienza e cittadinanza culturale e sostenendo i giovani artisti come portatori di visioni contemporanee in dialogo con la storia artistica della città. In questa prospettiva, il progetto si inserisce coerentemente nei principi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale sanciti dall’articolo 9 della Costituzione Italiana e nelle politiche di promozione della creatività giovanile.

Possono aderire al progetto famiglie residenti o domiciliate nell’area di svolgimento del Festival, dunque a Spoleto o nelle aree limitrofe, disponibili a ospitare presso la propria abitazione un artista nel periodo compreso tra il 27 giugno e il 14 luglio 2026. È richiesta un’accoglienza semplice ma attenta: una camera singola, l’uso dei servizi essenziali e un ambiente sereno, favorevole allo studio e alla convivenza. Agli artisti è richiesto, in cambio, di vivere questa esperienza con responsabilità e rispetto, partecipando al programma del Festival. L’adesione all’iniziativa è gratuita e rappresenta un gesto reciproco di fiducia e appartenenza.

Le famiglie saranno selezionate dalla Fondazione sulla base della motivazione, dell’interesse e sensibilità verso le attività culturali, della disponibilità logistica e dell’affidabilità personale. Sono previste verifiche preliminari – tra cui colloqui conoscitivi, sopralluoghi e richiesta di documentazione – con particolare attenzione ai casi che coinvolgono artisti minorenni, per i quali saranno adottate specifiche misure di tutela.

A riconoscimento della partecipazione, le famiglie ospitanti riceveranno una serie di benefit fra cui biglietti omaggio per assistere al concerto dell’artista “adottato”, accessi privilegiati a una selezione di lezioni riservate ai giovani artisti, l’inserimento del proprio nome nel programma dedicato al progetto “masterclass di perfezionamento” e invito personale alla festa di chiusura del Festival.

La manifestazione d’interesse dovrà essere presentata entro il 30 maggio 2026 compilando l’apposito modulo disponibile sul sito ufficialewww.festivaldispoleto.com oppure presso i punti informativi del Festival.

«Adottare un artista» commenta Daniele Cipriani, Direttore Artistico del Festival dei Due Mondi «è un gesto che affonda nelle radici più autentiche di Spoleto: l’accoglienza, la curiosità, la generosità. Significa riconoscere che l’arte vive solo dove trova ascolto, e che ogni incontro umano può diventare una forma di bellezza, là dove la bellezza ha messo le radici».