Nella serata del Giovedì Santo, 2 aprile, la Scuola Garibaldi si illumina di blu in occasione della Giornata Mondiale della Consapevolezza sull’Autismo. Sulla scia dell’evento benefico “Blues Connection per Chianelli”, che solo poche settimane fa ha emozionato e coinvolto tutta la comunità umbertidese, il Sindaco e l’Amministrazione comunale hanno voluto rinnovare il proprio impegno con un altro gesto simbolico, per stare vicino alle persone che soffrono di questo disturbo e alle loro famiglie.

Anche quest’anno, quindi, il Comune di Umbertide ha aderito all’iniziativa #LightAMonument, promossa dal Lions Club Umbertide e dalle associazioni Rare Special Powers (RSP) – APS e Anffas per loro ETS – APS, illuminando di blu, al calar della sera, uno dei luoghi simbolo della nostra comunità.

L’Amministrazione rinnova così il proprio sostegno a tutte le iniziative di sensibilizzazione, con la convinzione che informare significhi abbattere barriere e costruire una comunità più consapevole, unita e accogliente.

Il 2 aprile illuminiamo Umbertide di blu per accendere la consapevolezza!