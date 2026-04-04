Gubbio: Carabinieri in visita all’ospedale con uova pasquali per bambini e neomamme

Mattinata di sorrisi nei reparti di Pediatria e Ostetricia dell’ospedale di Gubbio – Gualdo Tadino, dove i Carabinieri della Compagnia di Gubbio hanno consegnato uova pasquali ai piccoli pazienti e alle neomamme ricoverate.

Tra i bambini che hanno ricevuto il dono c’erano anche due gemelline appena nate, accolte con particolare affetto dai militari e dal personale sanitario. I piccoli, accompagnati dai genitori, hanno ricevuto uova di cioccolato decorate con la tradizionale fiamma dell’Arma, realizzate da una nota azienda di settore che fornisce i prodotti in virtù di una convenzione con la Benemerita.

La consegna delle uova di cioccolato è avvenuta alla presenza del comandante della Compagnia di Gubbio, Capitano Pasquale Moriglia, insieme ai comandanti delle Stazioni di Gubbio e Gualdo Tadino e ad alcuni carabinieri della Compagnia.

Ad accogliere i Carabinieri il personale medico e infermieristico dell’ospedale, guidato dalla Direttrice Sanitaria Dottoressa Teresa Tedesco e dal Primario Dottor Guido Pennoni, che hanno espresso gratitudine per l’attenzione rivolta ai degenti più piccoli e alle loro famiglie.

L’iniziativa si inserisce nelle attività di vicinanza al territorio che l’Arma dei Carabinieri porta avanti da anni sul territorio, con particolare attenzione ai più piccoli e a chi trascorre le festività in ospedale.