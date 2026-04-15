A Narni la lettura ad alta voce per l’autismo con il metodo La Rovere

Doppia iniziativa dell’Associazione Minerva tra la scuola Pertini e l’Auditorium Valli per spiegare come la lettura diventi ponte comunicativo e sociale

Doppio appuntamento promosso dall’associazione Minerva in occasione della giornata dedicata alla lettura ad alta voce a indirizzo pedagogico-relazionale, metodo messo a punto da Gabriella La Rovere sulla base della sua esperienza con la figlia affetta da autismo secondario a malattia rara.

Giovedì 16 aprile,appuntamento in classe alla primaria Pertini di Narni Scalo, alle 10 e 15, con “Ascoltare Imparare Socializzare: le storie diverse” e il pomeriggio alle 16 e 30 all’auditorium Luigi Valli con “Letture ad alta voce a indirizzo pedagogico-relazionale: generalità ed esperienze”.

Introduce l’incontro Mariacristina Angeli presidente dell’associazione Minerva, seguiranno i saluti istituzionali della dirigente dell’Istituto Comprensivo Narni Scalo Sandra Catozzi e dell’assessore ai Servizi Sociali del Comune di Narni Silvia Tiberti, seguirà la parte formativa con la dottoressa La Rovere, impegnata in un dialogo con la dottoressa Maria Grazia Proietti che condivideranno competenze ed esperienze.

“La mattina sarà dedicata alla parte esperienziale con letture agli alunni delle classi V della Scuola Primaria Sandro Pertini di Narni Scalo. Il pomeriggio – spiega Mariacristina Angeli – sarà rivolto a insegnanti, educatori, genitori sull’effetto della lettura ad alta voce come ponte comunicativo per accogliere emozioni e trasferire competenze. Da quattro anni questo metodo fa parte della didattica dell’IC Assisi2 con un progetto di accompagnamento dei bambini, in particolare quelli con disturbi dello spettro, dalla prima alla quinta classe della scuola primaria”.

L’organizzazione dell’incontro a cura dell’Associazione Minerva rientra negli incontri promossi dalla rete di associazioni narnesi voluta con grande determinazione dall’assessore Silvia Tiberti “Insieme per il Bene Comune”, che organizza nell’arco dell’anno numerose iniziative di informazione, sensibilizzazione, divulgazione, promozione, prevenzione e benessere.

Ingresso gratuito, info 333 9144745