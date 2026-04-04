Droni per prevenire gli incendi boschivi: l’appello di Augusto Peltristo

Perugia – Augusto Peltristo, capogruppo di Fare Perugia – Forza Italia, ha inviato una richiesta ufficiale alla Regione Umbria, ai Vigili del Fuoco, ad ARPA e alla Protezione Civile per promuovere l’utilizzo dei droni nella prevenzione e gestione degli incendi boschivi.

Si tratta di un tema già sollevato dallo stesso Peltristo nel 2023, senza tuttavia ricevere alcun riscontro da parte degli enti competenti.

“I droni rappresentano oggi uno strumento fondamentale non solo per la prevenzione, ma anche per il controllo e la sorveglianza del territorio”, dichiara Peltristo. “Questa tecnologia consente di individuare tempestivamente colonne di fumo e piccoli focolai, permettendo interventi rapidi e mirati”.

L’impiego dei droni permetterebbe un monitoraggio continuo delle aree a rischio e delle infrastrutture, individuando criticità prima che si trasformino in incendi. Inoltre, il loro utilizzo può risultare strategico anche per contrastare fenomeni illegali come il taglio abusivo dei boschi, la caccia di frodo e altre attività che danneggiano il patrimonio ambientale.

L’utilizzo di squadre UAS (Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto) garantirebbe inoltre un supporto operativo in tempo reale alle attività della Protezione Civile e dei Vigili del Fuoco.

Ogni anno in Italia vanno in fumo oltre 50.000 ettari, con danni economici superiori a 1,5 miliardi di euro, oltre ai rischi per gli operatori impegnati sul campo e agli elevati costi dei mezzi aerei.

“È necessario investire in innovazione e prevenzione – conclude Peltristo – per tutelare il nostro patrimonio ambientale, salvare vite umane e ridurre i costi degli interventi emergenziali”.

Fare Perugia – Forza Italia auspica un rapido riscontro da parte delle istituzioni competenti.