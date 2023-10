Un defibrillatore in piazza a Castiglione del Lago

Domenica la giornata ‘Io non rischio’

Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio organizza domenica una giornata dedicata alla prevenzione denominata, la nona edizione di “Io non rischio“.

La Confraternita della Misericordia di Castiglione del Lago, che ha al suo interno il Gruppo di Protezione Civile, ha deciso utilizzare la giornata di informazione anche per organizzare l’iniziativa “Progetto Cuore” e inaugurare un nuovo DAE (defibrillatore automatico esterno) donato dal Collegio dei Geometri della Provincia di Perugia al Comune di Castiglione del Lago e che verrà collocato il Piazza Mazzini. L’appuntamento è quindi nella centralissima piazza castiglionese domenica 15 alle ore 10 alla presenza del sindaco Matteo Burico, del Governatore della Misericordia Ivo Massinelli, con la partecipazione del dott. Francesco Borgognoni, direttore del 118 Umbria.

“Progetto Cuore” e “Io non rischio” insieme per una giornata dedicata all’informazione sulla prevenzione sanitaria e sulla sicurezza in caso di calamità naturali. I volontari del Gruppo di Protezione Civile della Misericordia, in collaborazione con il Comune di Castiglione del Lago, installeranno un gazebo informativo e parleranno di terremoti, alluvioni, incendi, vulcani e maremoti e con l’occasione distribuiranno, per la prima volta, un nuovo prodotto di comunicazione multirischio sulle buone pratiche di protezione civile che sostituisce i tradizionali pieghevoli e schede.

Lo scopo principale è la sensibilizzazione della popolazione sui fattori di rischio derivanti dai sempre più frequenti eventi catastrofici e sui comportamenti che ognuno può mettere in pratica per mitigarne gli effetti.

La campagna viene effettuata tramite volontari “comunicatori” specificatamente formati per tale compito.