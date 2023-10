L’Assemblea legislativa approva a maggioranza il disegno di legge della Giunta. Respinto emendamento delle opposizioni

L’Assemblea legislativa dell’Umbria ha approvato, con 14 sì e 6 astensioni (Pd, M5S, Bianconi – Misto), il disegno di legge della Giunta sul “Sistema integrato di educazione e di istruzione da zero a sei anni”. Respinto invece, con 13 no e 7 sì (dei proponenti) l’emendamento presentato dai consiglieri regionali di opposizione (Pd, M5S, Bianconi e Porzi – Misto) e relativo alla previsione del coordinatore pedagogico anche nelle strutture autorizzate.

Il disegno di legge, illustrato in Aula prima del voto dalla presidente della Terza commissione, Eleonora Pace, mira ad aggiornare il quadro normativo

regionale, visto che la legge precedente risale al 2005, e a uniformarlo con

quello nazionale. Il sistema integrato, si legge nel testo, promuove “contesti di cura, di relazione e di gioco, favorendo le condizioni per una reale integrazione delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali e intendendo superare, secondo una prospettiva inclusiva, disuguaglianze e barriere territoriali, economiche, sociali e culturali. Il sistema integrato punta a promuove la continuità del percorso educativo e scolastico; sostenere la primaria funzione educativa delle famiglie, anche attraverso organismi di rappresentanza e percorsi di informazione, educazione, accompagnamento e supporto rivolti alle famiglie; promuovere l’inclusione e favorisce l’accessibilità ai servizi dei minori con disabilità; favorire il coinvolgimento delle famiglie nell’ambito educativo e scolastico e la conciliazione tra i tempi e le tipologie di lavoro dei genitori attraverso un’offerta educativa ampia e di qualità; promuovere azioni volte ad

assicurare la parità di accesso ai servizi educativi ed il contrasto alla

povertà educativa, anche in funzione della situazione economica delle

famiglie e di altre situazioni di fragilità, per favorire l’inclusione,

con particolare riguardo alla disabilità; favorire la valorizzazione dello

spazio esterno come ambiente di apprendimento e di benessere educativo e

promuove le esperienze educative effettuate dai bambini a contatto diretto

con l’ambiente. Il sistema integrato è composto dai servizi educativi per

l’infanzia e dalle scuole dell’infanzia. I servizi educativi prevedono:

nidi e micro-nidi d’infanzia; sezioni primavera; servizi integrativi

(spazio gioco; servizi educativi in contesto domiciliare; centri per bambine

e bambini; centri per bambine, bambini e famiglie); poli per l’infanzia;

servizi sperimentali”.

Un articolo specifico è dedicato alla “Inclusione delle bambine e dei

bambini con bisogni educativi speciali secondo Piani educativi personalizzati

elaborati con il coinvolgimento dei genitori, in collaborazione con i servizi

sociali dei Comuni e con le strutture delle aziende unità sanitarie locali,

secondo le rispettive competenze. I Piani tengono conto della condizione di

disabilità e delle situazioni di svantaggio economico, sociale e

linguistico. La programmazione regionale favorisce le azioni per la parità

di accesso ai servizi educativi per l’equa fruizione degli stessi da parte

delle bambine e dei bambini con bisogni educativi speciali sostenendo anche

la presenza di educatori di sostegno al gruppo di lavoro e promuovendo

percorsi formativi specifici rivolti a tutto il personale educativo

coinvolto. I Comuni individuano, nell’ambito delle proprie competenze, le

modalità per l’inclusione delle bambine e dei bambini con bisogni

educativi speciali”.

La legge prevede inoltre: “i Comuni, in forma singola o associata, le

istituzioni scolastiche e gli altri soggetti gestori dei servizi educativi

per l’infanzia assicurano le funzioni di coordinamento dei servizi medesimi

tramite il Coordinatore pedagogico, figura professionale in possesso del

diploma di laurea in Pedagogia o in Scienze dell’Educazione (vecchio

ordinamento), equiparate alle lauree specialistiche e alle lauree magistrali

della classe. Per le istituzioni scolastiche della scuola dell’infanzia è

riconosciuta, a tali fini, anche la laurea in Scienze della formazione

primaria. Tali figure sono denominate coordinatori pedagogici di servizio”.

Il coordinatore pedagogico “cura il funzionamento dell’equipe educativa e

svolge le funzioni di indirizzo e sostegno professionale al lavoro

individuale e di gruppo del personale delle istituzioni educative a lui

affidate; promuove la partecipazione sollecitando l’incontro tra gli

educatori e gli insegnanti e i genitori dei bambini; opera in costante

rapporto con il coordinamento territoriale e con i servizi sociali e

sanitari; individua le esigenze formative del personale e propone

approfondimenti formativi qualificati”. La presenza del coordinatore

pedagogico è uno dei requisiti necessari per l’accreditamento da parte dei

Comuni dei soggetti titolari di servizi pubblici e privati.

INTERVENTI

Andrea Fora (Patto civico): “Una legge che punta a qualificare il settore

dei servizi all’infanzia, che in Umbria sono sempre stati di alta qualità.

La precedente legge aveva ben operato ed oggi si cerca di colmare il gap

rispetto alla richiesta di servizi all’infanzia. Questo intervento

introduce standard sull’accreditamento già richiesto per altri ambiti del

welfare. Si tratta di un atto coerente e utile per innalzare ulteriormente la

qualità dei servizi per le famiglie. Serviranno più risorse per Comuni e

strutture convenzionate ma sono certo che la legge rappresenti un buon

equilibrio tra la risposta pubblica e quella privata, nell’ottica della

sussidiarietà orizzontale. Abbiamo presentato un emendamento tecnico per

regolamentare il regime transitorio, come richiesto dall’Anci”.

Simona Meloni (Pd): “Già la legge 30/2005 era all’avanguardia. Oggi il

contesto si è evoluto ed era necessario prendere atto dei nuovi bisogni.

Anci e Cal hanno presentato osservazioni, alcune delle quali sono

opportunamente state recepite, come quelle su disabilità, attività sportive

e all’aperto. L’emendamento che abbiamo presentato chiede l’istituzione

del coordinatore pedagogico, che in altre Regioni è già presente. Mentre

nel pubblico questa figura può trovare una sua collocazione, nel privato

questo potrebbe essere più complesso, creando un dislivello educativo.

Apprezziamo i passi avanti che sono stati fatti mentre sul coordinatore

pedagogico si poteva fare di più”.

Donatella Porzi (Misto): “In alcune zone la presenza di strutture pubbliche

e private fornisce risposte importanti ed essenziali. L’importanza della

formazione 0-6 anni è certificata da tutti i livelli pedagogici. La Regione

dovrebbe preoccuparsi di come garantire livelli di istruzione alti ed

omogenei per tutti i bambini, ponendo particolare attenzione alle realtà in

cui il pubblico non esiste. Pubblico e privato devono procedere in una sana

complementarietà. Se il coordinatore pedagogico non serve allora va

eliminato dalla legge. Non è logico né corretto licenziare con

superficialità un emendamento che non mira certo a mettere in difficoltà il

privato. Non tutti hanno la possibilità di scegliere tra pubblico e privato,

creando un discrimine”.

Fabio Paparelli (Pd): “La legge 30 ha investito molto nell’istruzione 0-6

ed ha ricevuto riconoscimenti a livello nazionale. Oggi c’è l’esigenza

di adattare quel testo alla normativa nazionale e alle nuove condizioni. Anci

e Cal hanno vincolato il proprio parere positivo ad alcune questioni, come il

sostegno alla genitorialità, la presenza di progetti per la sana

alimentazione, le misure per la disabilità, che la Giunta ha recepito.

Sottolineo che avrei preferito un sistema completo di accreditamento, senza

la differenziazione con l’autorizzazione, per non creare livelli diversi.

Rimane la questione dell’inserimento del coordinatore pedagogico. Non si

tratta di un elemento secondario. Questa figura viene prevista anche nei

documenti nazionali e la sua previsione viene richiesta dai Comuni di ogni

orientamento. Il nostro emendamento propone di aggiungere questa figura ai

requisiti già previsti per la concessione dell’autorizzazione al servizio,

un requisito essenziale per garantire la qualità dei servizi offerti sul

territorio”.

Michele Bettarelli (Pd): “Dopo 18 anni viene aggiornata una legge che

all’epoca era all’avanguardia. L’obiettivo del nostro emendamento è di

mantenere la qualità del nostro sistema formativo, per garantire al meglio

il futuro dei nostri bambini. La figura del coordinatore pedagogico, sia per

l’autorizzazione che per l’accreditamento, è un importante valore

aggiunto a tutela della qualità del servizio. Avere servizi di qualità ha

ovviamente un costo. Laddove esistano solo scuole private, esse devono essere

messe nelle condizioni di poter attivare dei coordinatori pedagogici senza

gravare sulle rette pagate dalle famiglie”.

Stefano Pastorelli (Lega): “La realtà delle strutture e i loro costi

dovrebbero essere conosciuti e compresi. Prevedere nuove figure obbligatorie

andrebbe ad aggravare le spese delle scuole non pubbliche, che già fanno

fatica a far quadrare i conti. Siamo contrari a questo emendamento”.

Paola Agabiti (assessore): “Questo testo è frutto di tavoli partecipativi

che hanno coinvolto tutti i soggetti interessati, con la conseguente

revisione della legge stessa, che rappresenta un punto di partenza per le

nuove sfide e la qualificazione di ulteriori servizi. Ci siamo impegnati ad

ampliare i servizi socio educativi per mantenere il ruolo che l’Umbria ha

guadagnato a livello nazionale in questo ambito. Garantiremo in tempi brevi

le norme di attuazione della legge, per contrastare la povertà educativa e

sostenere le famiglie”.

Andrea Fora (Patto civico): “In Umbria, con la legge attuale, ci sono 186

servizi privati all’infanzia nelle rete 0-6 anni, che operano in base alla

legge 30/2005 e ai requisiti richiesti alle strutture autorizzate. Non si

tratta quindi di abbassare standard qualitativi, dato che restano invariati.

Sono contrario a questo emendamento, con cui si andrebbe a prevedere una

nuova figura che andrebbe a pesare sui conti degli istituti non pubblici e

sulle rette delle famiglie. L’Umbria ha una legge sulla sussidiarietà

orizzontale dove si stabilisce che la funzione pubblica è esercitata anche

dal privato sociale. Evitiamo la contrapposizione pubblico-privato. Le

strutture non pubbliche forniscono risposte ad una fascia rilevante della

popolazione”.

Michele Bettarelli (Pd): “Non si possono fare leggi al ribasso. Tutti i

bambini devono essere messi nelle migliori condizioni possibili. Abbiamo

standard molto alti, che hanno dei costi. Se la Regione vuole investire in

educazione deve prevedere risorse per consentire l’adeguamento delle

strutture private e l’introduzione del coordinatore”.