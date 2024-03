Umbria: incidente stradale all’interno di una galleria

L’impatto è avvenuto a Fossato di Vico

Incidente stradale sulla SS318 all’altezza della galleria prima dell’uscita per Fossato di Vico, alle ore 14:00 circa. Un furgone Renault Trafic e un Kangoo si sono scontrati violentemente all’interno della galleria: ferito in modo grave il conducente del Trafic, è stato stabilizzato in ambulanza e successivamente trasportato con l’elisoccorso per la centralizzazione in ospedale per le cure del caso. Mentre il conducente ed i 2 passeggeri del Kangoo sono stati controllati dalla seconda ambulanza presente sul posto e, fortunatamente, non sono stati feriti in maniera grave. Sul posto presenti Vigili del Fuoco del Distaccamento di Gaifana, 2 ambulanze e la Polizia Locale di Gualdo Tadino.