Morto il ragazzo investito mentre andava a prendere il bus per andare a scuola

L’incidente è avvenuto a Perugia, era ricoverato in ospedale

È morto all’ospedale di Perugia dove era ricoverato da ieri un diciassettenne investito mentre stava attraversando la strada per andare a prendere l’autobus per andare a scuola.

A darne notizia è l’Azienda ospedaliera di Perugia.

Il ragazzo era stato ricoverato in gravi condizioni dopo essere stato investito da un furgone nella zona di via San Galigano. In base agli accertamenti della polizia municipale il diciassettenne, che abitava poco lontano, stava attraversando per prendere l’autobus con cui andare a scuola. Il furgone che ha investito il ragazzo si è subito fermato. È quindi intervenuto il personale del 118.

L’Amministrazione comunale esprime profondo dolore per la morte del 17enne coinvolto nell’incidente stradale di mercoledì nella zona di Rimbocchi. Un dolore condiviso profondamente da tutta la comunità. A nome della città, l’Amministrazione comunale esprime la massima vicinanza ai familiari e agli amici del giovane.