Glaucoma: il problema è che non vedi il problema!

La settimana mondiale dedicata al glaucoma

La seconda settimana di marzo, cioè quella che va del 10 al 16 marzo 2024 è stata la settimana mondiale dedicata al glaucoma e alla prevenzione da questa malattia neurodegenerativa.

In Umbria la campagna di prevenzione ha avuto inizio lunedì 11 marzo sotto una pioggia battente con volantinaggio divulgativo nel centro storico di Perugia, per proseguire con lo screening gratuito per la misurazione della pressione oculare, mercoledì 13 marzo, presso l’Ipercoop di Collestrada, eventi coordinati dalla locale sede territoriale dell’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti di Perugia in collaborazione con l’Usl 1, e con l’Azienda Ospedaliera.

Ma quest’anno, tutta l’Umbria si è mobilitata grazie alla disponibilità degli oculisti e degli ortottisti regionali. Infatti nella mattina di venerdì 15 marzo, dalle 8,30 alle 12,30 è stato possibile sottoporsi agli screening gratuiti per la misurazione della pressione oculare nei nosocomi umbri, coordinati da I.A.P.B.- Italia e Lions Gubbio.

Le cliniche oculistiche, alle quali ci si è potuti rivolgere sono quelle degli ospedali di: Perugia, Branca, Città di Castello, Umbertide, Assisi, Foligno, Spoleto, nonché del Distretto in via Bramante, Usl2 Terni e, in ultimo, l’Ospedale di Orvieto.

Il 16 marzo alle ore 10 presso la Sala Falcone – Borsellino del Palazzo della Provincia di Perugia, si è tenuta la conferenza stampa finale nella quale al Prof. Giovan Battista Sbordone e al dott. Nicolò Bovi è stato affidato il compito di spiegare come si manifesti il glaucoma, come trattarlo e a che punto sia la ricerca scientifica su questo ladro silenzioso della vista. Grazie anche al team degli ortottisti Umbri (hanno preso parola anche la Presidente del C.d.A. degli ortottisti dott.ssa Roberta Nanni e la dott.ssa Alessia Pacifici ortottista della Usl Umbria2).

Per l’occasione sono stati invitati: la Presidente della Provincia, Ing. Stefania Proietti, che per motivi istituzionali non è potuta essere presente, la vicepresidente dell’Assemblea Legislativa Umbra, dott.ssa Paola Fioroni, l’assessore alle politiche sociali, famiglia, diritto alla casa, pari opportunità, servizi civici, del Comune di Perugia Edi Cicchi.

“Grazie alla sinergia creatasi quest’anno”, ha detto la dott.ssa Francesca Sbianchi, Presidente del Comitato Regionale I.A.P.B. “quest’anno più di 200 persone umbre hanno usufruito dello screening gratuito per la misurazione della pressione oculare e molte di più ora conoscono meglio cosa può significare il glaucoma”.