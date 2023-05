Torna la coppa della Perugina, attesi oltre cento equipaggi dall’Italia e dall’estero

Il Camep (Club Auto Moto d’Epoca Perugino), dopo i recenti festeggiamenti del suo quarantesimo anniversario di vita, organizza dall’11 al 14 di maggio la trentaquattresima rievocazione storica della Coppa della Perugina

Il programma è stato presentato oggi nella sala Rossa di Palazzo dei Priori dal presidente del Camep Ugo Amodeo, con la partecipazione del sindaco del Comune di Perugia Andrea Romizi, dell’assessore alla viabilità e sicurezza Luca Merli, del presidente del consorzio Perugia in Centro Sergio Mercuri, il consigliere Giuliano Del Pia in rappresentanza del Comune di Sansepolcro. Sono intervenuti anche l’artista Tayga Abe, di cui è in corso una mostra di scultura alla Rocca Paolina, l’avvocato Francesco Mancino curatore della mostra, e Tsunao Yamai, protagonista dello spettacolo tradizionale giapponese previsto oggi alle 18 a Palazzo dei Priori in collaborazione con l’ambasciata giapponese.

Mercuri ha sottolineato che “la manifestazione è frutto di uno straordinario lavoro di squadra e Amodeo ha il merito di averla portata ad alti livelli”. Lo stesso Amodeo ha riconosciuto che il ricco calendario è frutto di “un anno di intenso lavoro in team e di numerose collaborazioni”. “Il motorismo storico, con la Coppa della Perugina, è anche una straordinaria occasione per aprirsi ad altre realtà e culture. In questo caso, l’amicizia con un appassionato come Hidetomo Kimura, architetto giapponese, che parteciperà alla rievocazione storica, ha dato la possibilità di far venire sul territorio due importanti artisti dal suo Paese come Tayga Abe e Tsunao Yamai dando lustro alla città”. Luca Merli ha ricordato il ruolo del Comune nel sostenere la manifestazione sul piano della viabilità e dell’accessibilità per consentire la splendida sfilata delle auto storiche, soprattutto in centro storico. L’assessore Merli ha ringraziato in particolare la polizia locale e la polizia stradale di Perugia, rappresentata in conferenza stampa dal comandante Francesco Cipriano. Tsunao Yamai ha detto di trovarsi per la prima volta in Italia e di essere stato subito colpito dalla straordinaria storia del Paese e del capoluogo umbro. Tayga Abe ha invece annunciato di voler regalare un’opera al Comune di Perugia dopo la fine della mostra, visitabile fino al 28 maggio.

Secondo il sindaco Romizi, “Amodeo e la sua squadra hanno portato avanti una manifestazione che è un valore aggiunto per la città e uno strumento di promozione del territorio, come dimostrano i cento equipaggi coinvolti in questa edizione e la presenza, in questa sala, di artisti giapponesi di grande valore in collaborazione con l’ambasciata del loro Paese”.

Per il terzo anno consecutivo l’evento farà parte del prestigioso progetto Asi Circuito Tricolore, una rassegna di 15 manifestazioni selezionate dalla federazione all’interno del calendario nazionale, per rappresentare il meglio del connubio fra motorismo storico nazionale e promozione del territorio.

Da sottolineare che a queste manifestazioni è stato riconosciuto il prestigioso patrocinio di ben tre Ministeri: Cultura, Turismo e “Infrastrutture e Mobilità Sostenibili”. A questo va inoltre aggiunto anche il patrocinio dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, oltre a quelli degli enti territoriali tra cui quello del Comune di Perugia.

In Umbria sono attesi oltre cento equipaggi provenienti dall’Italia e dall’estero. Per tutti sarà come sempre la festa dello star bene insieme, accomunati dalla passione per il bello: paesaggi, natura, luoghi storici, opere d’arte, momenti di cultura ed eno-gastronomici, bellissime automobili.

Il programma del 2023, per la prima volta sarà esteso da tre a quattro giornate e quindi ricco più che mai.

Giovedì 11, dopo l’accoglienza presso la fedelissima Concessionaria Ferrari Maserati CDP Spa inizierà il tour con un passaggio al Circuito di Magione. Il corteo delle auto poi si dirigerà nel centro storico di Perugia per assistere nella sala dei Notari di Palazzo dei Priori alla replica dello spettacolo tradizionale giapponese Hagaromo.

Venerdì 12 gli equipaggi si dirigeranno prima alla Tenuta Lamborghini a Panicarola, successivamente attraverseranno Paciano e Castiglion del Lago per poi confluire a Cortona. Visita culturale della città e poi il pranzo. Nel pomeriggio gli equipaggi si sposteranno a Ellera, al Quasar Village dove li attende una prova di abilità. Dopo la presentazione delle auto si dirigeranno per una visita alle Cantine Cucinelli e a seguire in azienda per la cena.

Sabato 13 mattina il corteo delle auto si dirigerà a San Sepolcro con tappa intermedia al Castello di Solfagnano per una breve visita. San Sepolcro accoglierà i partecipanti per una visita della città e a seguire il pranzo. Nel pomeriggio sarà il turno del centro storico di Perugia per la sfilata delle auto dalle 17.30. Come tradizione gli studenti del Liceo Artistico Bernardino di Betto indosseranno vestiti d’epoca realizzati con le loro sapienti mani contribuendo a creare l’atmosfera dei magnifici anni Venti.

Cena di gala presso il Castello di Rosciano a Torgiano, allietata dalla presenza dei Maestri cioccolatieri della Perugina.

Anche quest’anno la Coppa della Perugina aderisce al progetto Asi in favore del motorismo storico senza barriere, “Classica & Accessibile”, che vedrà schierati alla partenza degli equipaggi diversamente abili a bordo di queste magnifiche auto opportunamente modificate.

Si segnala la presenza, fra le auto partecipanti, di una Fiat 1500 del 1965 della Polizia stradale, proveniente dall’Autoparco di Padova e condotta da un equipaggio in uniforme.

Domenica 14 mattina ritrovo presso Nestlé Perugina per visita del Museo storico e Scuola del Cioccolato. Dopo la Rievocazione del Circuito storico della Coppa della Perugina le auto torneranno in centro, ma questa volta in piazza San Francesco al Prato, dove avranno l’opportunità di visitare l’Accademia delle belle arti e celebrare le premiazioni. In chiusura pranzo nel chiostro dell’Accademia (www.coppadellaperugina.com – info@coppadellaperugina.com).