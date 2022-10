Torna alla Stranieri la lectura dantis e si inaugura un corso su Maria Montessori

Le novità dell’anno accademico 2022/23 nei corsi aperti a tutti i cittadini

Fiore all’occhiello dell’offerta formativa della Stranieri per molti decenni, dopo i primi anni duemila il Corso di Lectura Dantis non fu più proposto nelle aule di Palazzo Gallenga.

In questo anno accademico, complici le numerose iniziative scientifiche organizzate a livello nazionale e internazionale in occasione dei 700 anni dalla nascita del sommo poeta, l’Ateneo ha deciso di riprendere la tradizione interrottasi con il corso tenuto dalla docente Cecilia Moretti, a cui assistevano scolaresche, insegnati di scuola inferiore e superiore, studenti e docenti stranieri, e del quale è stata più volte chiesta la riproposizione.

Iniziato oggi, il corso di Lectura Dantis si svolgerà sino a dicembre e sarà possibile per tutti – studenti iscritti ai corsi dell’ateneo e cittadini italiani e stranieri – frequentarlo per intero o per un mese, iscrivendosi alle lezioni di ottobre, a quelle di novembre o a quelle di dicembre, che saranno 3 a settimana di un’ora ciascuna, in presenza o online.

La Lectura Dantis ha origini antichissime e risale alle sessanta lezioni che, a Firenze, a partire dagli anni Settanta del Trecento, Giovanni Boccaccio tenne sulla Commedia, attingendo ai primi commentatori ma anche ai cronisti e a coloro che avevano avuto familiarità con il Poeta.

Dopo un’introduzione alla vita e all’opera di Dante, nonché al contesto storico di riferimento, si passerà alla lettura e al commento critico in chiave linguistica, letteraria e storico culturale di una selezione di canti dell’Inferno (la selva oscura e le tre fiere, Caronte e Virgilio, Paolo e Francesca, Cerbero, Ciacco e la profezia politica, Farinata degli Uberti, Pier delle Vigne, Ulisse, il conte Ugolino). Docente del corso sarà la prof.ssa Laura Refe. Per info: https://www.unistrapg.it/it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana/corsi-di-cultura-italiana

Altra novità dell’offerta didattica della Stranieri aperta a tutti e fruibile anche on line in modalità sincrona, è il corso dedicato alla figura e all’opera di Maria Montessori – Viaggio nella storia e nella cultura italiana attraverso il cinema e la figura di Maria Montessori .-, che avrà inizio giovedì 6 ottobre.

Il corso – tenuto dai docenti Cristina Gaggioli e Giacomo Nencioni – intende accompagnare gli iscritti in un viaggio storico culturale attraverso la figura di Maria Montessori, che nel corso del Novecento rivoluzionò la concezione di educazione del bambino e la figura della donna. Lo strumento principale per l’inquadramento del periodo storico di riferimento sarà il cinema, inteso come fonte d’informazioni ma anche come prodotto delle dinamiche sociali e culturali del tempo.

La struttura didattica del corso è analoga a quella della Lectura Dantis: è possibile per chiunque iscriversi a tutto il corso (dal 6 ottobre alla fine di dicembre 2022) o ad un solo mese di lezioni, in ottobre, in novembre o in dicembre.

Per info: https://www.unistrapg.it/sites/default/files/docs/lingua-cultura/montessori_ottobre.pdf; https://www.unistrapg.it/it/studiare-in-un-ateneo-internazionale/corsi-di-lingua-e-cultura-italiana/corsi-di-cultura-italiana