Montecchio, il sindaco Gori fra gli 11 primi cittadini in corsa per il più virtuoso d’Italia

Unico finalista umbro



Il sindaco di Montecchio, Federico Gori, è l’unico finalista per l’Umbria del concorso “Il sindaco più virtuoso d’Italia”. L’associazione dei Comuni virtuosi ricorda che per votare c’è tempo fino al 31 ottobre nell’ambito di un contest su scala nazionale con 11 concorrenti di tutta Italia e rappresentativi di modelli virtuosi di amministrazione. La votazione si svolge on line al link https://comunivirtuosi.org/gioco-sindaco/ . Ogni persona (residente e non) può esprimere un solo voto, iscrivendosi nell’apposita sezione sul sito e indicando il sindaco preferito. Entro novembre uscirà la graduatoria ufficiale e a dicembre si svolgerà la cerimonia di premiazione.

Questo il messaggio inviato da Gori all’associazione organizzatrice: