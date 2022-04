La Stranieri per la pace

Giovedi 21 aprile concerto della pianista ucraina Ielyzaveta Pluzhko

La vita accademica ed istituzionale dell’Università per Stranieri di Perugia è da sempre punteggiata di eventi musicali, canori e concertistici, tuttavia quello in programma il prossimo giovedì 21 aprile alle ore 18:00 ha un significato ed un valore speciali: al pianoforte dell’Aula Magna siederà la virtuosa ucraina Ielizaveta Pluzhko, la quale si esibirà in un concerto che vuole essere un appello per la pace nel suo martoriato paese.

Nata in Ucraina nel 1987, la Pluzhko si è diplomata in pianoforte presso l’Accademia Nazionale “Pëtr Il’ič Čajkovskij” di Kiev, e dopo aver ricevuto una borsa di studio della Presidenza ucraina come migliore allieva dell’istituto, vi ha lavorato sino al 2015 in qualità di assistente di pianoforte. Sotto la guida del Mo Massimiliano Ferrati ha successivamente ottenuto il diploma di biennio in pianoforte con il massimo dei voti, lode e menzione d’onore presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto.

Vincitrice dei numerosi concorsi nazionali ed internazionali, si è perfezionata in vari masterclass e festival; ha regolarmente tenuto concerti in Ucraina come solista e musicista da camera in varie combinazioni strumentali. Tra il 2016 e il 2017 ha preso parte al progetto “OpenZone” come musicista invitata; nel 2018 ha collaborato presso il Concorso internazionale di Esecuzione Musicale “Giovani Musicisti” Città di Treviso, e tra il 2017 e il 2019 ha preso parte al Festival Internazionale di Musica Classica “Suoni dal Legno” come pianista accompagnatrice.

Giovedì 21 aprile suonerà per la pace in Ucraina musiche di C. Debussy e G. Bizet.

Ingresso gratuito con Green Pass.