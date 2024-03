Tic Festival e Università per Stranieri di Perugia: nuova collaborazione

Dopo la prima edizione dell’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Umbria for the Future, il Terni Influencer and Creator Festival comunica i progetti di quest’anno: una delle prime partnership sarà quella con l’Università per Stranieri di Perugia, che con studenti e docenti sarà tra i protagonisti della seconda edizione della manifestazione

Tra circa un mese – da venerdì 12 a domenica 14 aprile -, Terni tornerà ad essere palcoscenico e protagonista dell’Influencer and Creator Festival, una manifestazione giovane che attraverso i giovani guarda con creatività al futuro.

Nella sua seconda edizione il TIC Festival punta infatti a consolidare il “buona la prima!” dell’anno precedente, confermando la missione di porre al servizio di grandi cause la forza comunicativa di creator e influencer.

Dietro la macchina organizzativa ci saranno giovani umbri e non solo, molti di loro studenti universitari. Per questo una delle prime novità ad essere svelata per l’edizione 2024 è la collaborazione con l’Università per Stranieri di Perugia, e col corso di Laurea magistrale COMPSI – Comunicazione pubblicitaria, storytelling e cultura d’immagine – in particolare. Per l’Ateneo internazionale la partnership con il Terni Influencer and Creator Festival costituisce infatti una proiezione quasi naturale, anche in termini di ricerca e job placement, proprio per la sua stretta connessione col mondo dei media contemporanei e poiché tanti professionisti dello staff del festival sono ex studenti Unistrapg; ma non solo, vi è anche la vicinanza ad una serie di temi che la kermesse mette al centro, come l’accoglienza, l’inclusione e l’orizzonte internazionale, temi importanti per il mondo giovanile, ma a loro volta fondanti per un’Università come quella per Stranieri di Perugia, che ha nell’apertura al mondo il principale fattore identitario.

La partnership tra Unistrapg e TIC si dispiegherà su due livelli: dietro le quinte, con l’apporto e strategico e organizzativo per la comunicazione dell’evento; e in prima linea, con un laboratorio dedicato ai social network che vedrà gli studenti dell’Ateneo in piena attività durante la manifestazione.

In che modo? In primo luogo gli studenti della magistrale COMPSI avranno l’opportunità rara e importantissima di svolgere un tirocinio nell’ambito della manifestazione, così da poter toccare con mano l’ambito professionale del loro futuro; in secondo luogo gli studenti della triennale COMIP – Comunicazione Internazionale e Pubblicitaria – potranno orientare il loro laboratorio curriculare 2024 nell’ambito del festival.

Alcuni docenti dell’Università avranno inoltre il ruolo di discussant in incontri e panel nel corso della manifestazione.

