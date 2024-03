Settimana della prevenzione oncologica

Le iniziative di Lilt Terni

Anche Lilt Terni in questa settimana è impegnata nelle iniziative di promozione della cultura della prevenzione e del corretto stile di vita che si svolgono in tutta Italia.

Sabato scorso si è svolto a largo Villa Glori il mercatino in cui le volontarie hanno esposto la produzione degli oggetti che vengono confezionati nel laboratorio creativo di Lilt Terni.

Sul banco non potevano mancare le bottiglie d’olio a marchio Lilt per dimostrare l’importanza che per l’associazione hanno la dieta Mediterranea e l’olio extravergine di oliva.

Il banco con i prodotti sarà a Largo Villa Glori anche sabato 23 marzo, dalle 10 alle 18 e sarà possibile offrire un contributo volontario in cambio di uno degli oggetti in esposizione.

“La cifra raccolta servirà alla Lilt per poter continuare a fornire e potenziare le numerose attività che già svolge all’ interno della sua sede e soprattutto il numero delle visite preventive oncologiche che svolge nel nostro studio medico in piazza Solferino 2” dice la presidente di Lilt Terni, Luigia Chirico. Venerdì 22 marzo Lilt sarà a Largo Micheli al mercatino settimanale di Campagna Amica dalle 10 alle 12: “Sarà l’occasione per mostrare ai cittadini l’identità di intenti che lega le due associazioni, soprattutto la necessità di una sana e corretta alimentazione che dipende dalla genuinità dei prodotti, dal modo in cui vengono coltivati e dall’ uso di alimenti stagionali prodotti nel proprio territorio”.

Le volontarie Lilt distribuiranno materiale informativo su un corretto stile di vita, sulla dieta mediterranea e sulle enormi capacità benefiche dell’olio extravergine di oliva.