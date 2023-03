Terni, Fiorelli candidato sindaco M5s-Polo alternativo

“Abbiamo un progetto senza compromessi”

“Siamo la scelta di chi non si accontenta, non siamo miliardari ma siamo ricchi di idee”.

Così Claudio Fiorelli, consigliere uscente del Movimento 5 stelle, lancia la sua campagna elettorale come sindaco della città di Terni per le prossime elezioni amministrative.

Al suo fianco nella sala consiliare di Palazzo Spada i consiglieri Luca Simonetti, Comunardo Tobia, Federico Pasculli e Valentina Pococacio. E’ Simonetti a presentare la candidatura di Fiorelli alla sala gremita: “Claudio non è il candidato sindaco solo del Movimento 5 stelle ma di un polo alternativo, l’unico ad oggi presente nello scenario politico ternano, che definirei come l’alternativa sensata. Un progetto aperto che tiene come capisaldi la credibilità e la necessità di rinnovamento. Terni non può essere baricentrica solo quando si parla di rifiuti e fanghi di fogna. Il sindaco Latini non ha difeso gli interessi di Terni e la presidente Tesei si comporta più da sindaca di Perugia che da governatrice”.

“Mi presento – ha detto Fiorelli – perché intorno a me c’è una squadra valida e determinata, abbiamo un progetto senza compromessi che guarda al futuro e che è di rottura rispetto al passato. Abbiamo la credibilità e l’autorevolezza per costruire un’alternativa. Non dobbiamo rendere conto a nessuno se non ai ternani. I prossimi cinque anni saranno fondamentali per costruire il futuro della città. C’è la scadenza delle concessioni dell’idroelettrico, il piano sanitario regionale, la messa a terra del Pnrr, il piano rifiuti e la progettazione del nuovo ospedale. Non possiamo permetterci il letargo della destra”.