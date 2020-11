Spello partecipa all’evento online la “Settimana del Cervello (Brain Awareness Week)–Umbria”. Appuntamento con gli studenti della scuola secondaria di primo grado G. Ferraris di Spello

La quinta edizione della Settimana del Cervello (Brain Awareness Week) – Umbria, una campagna mondiale no profit per la celebrazione del cervello promossa dalla “Dana Alliance for Brain Initiatives” ha avuto il patrocinio del Comune di Spello. La settimana si svolgerà a partire da oggi, 16 novembre, fino al 21, in modalità on-line (webinar e dirette Facebook); tutti gli eventi sono gratuiti, alcuni con prenotazione all’indirizzo internet www.umbriasettimanadelcervello.it

Il programma originale dell’evento, che si sarebbe dovuto tenere in presenza lo scorso 16-21 marzo, vedeva un ampio coinvolgimento del Comune di Spello, che avrebbe anche ospitato la giornata di chiusura dell’evento. Rimane confermato l’appuntamento di giovedì 19 novembre ore 15:00 con “A scuola… di cervello”, che mostrerà i lavori eseguiti dagli alunni della scuola secondaria di primo grado G. Ferraris di Spello (A.S. 2019-2020) relativi ad aspetti del funzionamento del cervello. L’evento è frutto di una collaborazione tra i docenti della Scuola G. Ferraris e dell’Università degli Studi di Perugia, che insieme hanno preparato gli alunni per poter essere a loro volta “docenti” verso coloro che assisteranno all’evento.L’obiettivo della Settimana del Cervello-Umbria2020 – Brain Awareness Week è di far conoscere l’organo a oggi più studiato e meno conosciuto attraverso un calendario internazionale di interventi, open-day, screening, laboratori ed esperienze pratiche interamente gratuiti rivolti a tutta la popolazione, e far rendere fruibili tali conoscenze per promuovere delle ‘buone pratiche’ e uno stile di vita sano in un’ottica di prevenzione intergenerazionale.