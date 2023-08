Sindaco Terni: “Giusto riconoscere un figlio di due donne”

‘Per natura sono loro a partorire’ sottolinea Bandecchi

Non ho avuto alcun problema a registrare un figlio di due donne perché per natura sono loro a partorire ed è giusto che i loro figli vengano riconosciuti”: a dirlo è il sindaco di Terni Stefano Bandecchi che ieri ha annunciato di avere “registrato un bambino, come cittadino ternano, con una famiglia composta da due mamme”.

“Sono un uomo di centro e ragiono secondo coscienza e buon senso” ha sostenuto il coordinatore nazionale di Alternativa Popolare.

“Non ho preconcetti di nessun tipo – ha affermato Bandecchi in una nota -, non credo che la morbosità mostrata circa questa tematica faccia del bene ai bambini, prima di tutto”.

“A chi mi dava del fascista sto rispondendo con i fatti per ciò che sono davvero, un uomo di Centro che ha una sua visione, rappresenta un partito, Alternativa popolare, che si riconosce nei valori di liberalismo ed europeismo” ha concluso Bandecchi.