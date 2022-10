Si arrampica sulla facciata del duomo di Perugia, timori per emulazioni

Ha suscitato indignazione e preoccupazione l’arrampicata di un uomo sulla facciata di destra dell’ingresso principale del duomo di Perugia, in piazza Danti, cuore storico del capoluogo umbro.

A esprimerli è l’arciprete e presidente del Capitolo dei Canonici della Cattedrale di San Lorenzo, mons.Fausto Sciurpa. Dell’episodio se ne è parlato sui media locali.

“Indignarsi per l’irresponsabilità e l’irrazionalità, oltre che per la mancanza di rispetto verso un luogo di culto ed emblematico della storia di una città e della regione, può lasciare il tempo che trova. Forte è la preoccupazione per la possibilità di emulazione, aumentando i rischi. É necessario che le autorità preposte all’ordine pubblico e al bene dei cittadini aumentino la vigilanza, mentre i cittadini stessi segnalino tempestivamente a chi di dovere fatti simili” ha sottolineato mons. Sciurpa in una nota della diocesi. Che ricorda come “appena” quattro mesi fa si sono conclusi i lavori di restauro e consolidamento strutturale delle facciate della chiesa, durati circa un anno, riportandole al loro originale splendore.

“Occorre porre fine al costante degrado del centro storico della nostra città – chiede mons. Sciurpa – con azioni e politiche di prevenzione dei fenomeni che lo determinano. La Chiesa, come sempre, è impegnata a dare il suo apporto”.