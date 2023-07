Settimana Magionese. Il Palio del Giogo si rinnova, all’insegna della partecipazione

Presentato il programma della XLII edizione della manifestazione, che animerà il centro storico di Magione dal 5 al 13 agosto

Presentato dalla presidente della Proloco di Magione, Alessandra Grilli, il programma della XLII edizione della Settimana Magionese in programma dal 5 al 13 agosto nel centro storico di Magione

Organizzata dalla Proloco in collaborazione con l’amministrazione comunale e le associazioni del territorio, la manifestazione si presenta quest’anno con grandi novità. Eccezionale rinnovamento soprattutto del Palio del Giogo, la gara che vede competere i quattro Rioni magionesi: Rione Casenuove, Rione Caserino, Rione Comune, Rione Stazione di cui, grazie a scatti d’autore, verranno offerte immagini inedite. Curato dall’artista Giorgio Lupattelli, e realizzata grazie al sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, il cambiamento di quest’anno prevede nuova immagine per logo, bandiere e gonfaloni rionali ma, soprattutto, il totale rifacimento del corteo storico che precede la corsa. Un percorso di innovazione che ha l’obiettivo di far rivivere un pezzo di storia del paese di Magione, strettamente legato alla sua identità culturale e caratteriale.

Alla Conferenza sono intervenuti il vicesindaco di Magione, Massimo Lagetti e il consigliere regionale Eugenio Rondini, dopo gli onori di casa del Rag. Adriano Sorci, Presidente della Fondazione Casa Serena.

Tra i vari appuntamenti in programma, novità assolute per la manifestazione grazie alla collaborazione della Compagnia Teatrale Magionese, un nuovo “Lancio della Sfida”, con sceneggiatura originale in ottava rima che coinvolgerà anche attori rionali. E, sempre con la Compagnia e la regia di Fausto Marchini, andrà in scena “La Leggenda di San Giuliano”, l’anteprima che venerdì 4 agosto alla Torre dei Lambardi inaugurerà la Settimana Magionese trasportando gli spettatori nel XIII secolo. Autentico rinnovamento anche della tradizionale sfilata in costume che precede il Palio del Giogo: un grande sforzo corale, quello della Proloco e dei quattro rioni che hanno realizzato ex novo abiti e scenografie per dar vita a un vero corteo storico che interpreterà il tema “La vita quotidiana a Magione tra il XIII e il XIV secolo, nelle stagioni dell’anno”.

Per tutti i nove giorni della manifestazione si succederanno, grazie alle tante realtà del territorio coinvolte, iniziative culturali e ricreative che spaziano tra i diversi, conferenze, presentazione di libri, spettacoli teatrali, concerti e tanto altro. Due le mostre allestite per l’occasione: “Elettricità dal 1940 ad oggi” esposizione vintage di Mario Ramini e la

mostra fotografica dedicata al Lago Trasimeno, a cura di Lamberto Sarchini.

“L’estate, a Magione, – commenta la presidente Alessandra Grilli – significa “Settimana Magionese”. Torna anche quest’anno la nostra “festa”, nove giorni capaci di unire una comunità e mettere a fattor comune risorse culturali, creative, sociali, enogastronomiche. Perché la nostra non è una sagra, ma una manifestazione fatta di eventi che dimostrano una grande ricchezza di persone e contenuti: musica e arte, cultura e spettacolo, sport e folklore, cucina e tradizioni.

L’edizione 2023 si presenta con un programma generoso, che vede la grande collaborazione di tante realtà associative magionesi; appuntamenti rivolti a grandi e piccini, che intendono valorizzare i luoghi del nostro centro storico e offrire una varietà di eventi capace di trasmettere un forte senso di inclusività e appartenenza.”