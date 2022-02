San Feliciano: festa di carnevale con i centri di aggregazione

L’iniziativa parte del progetto di politiche giovanile dell’Unione dei comuni del Trasime

Appuntamento a San Feliciano di Magione, zona parco giochi lungolago, domenica 27 febbraio, dalle 15 alle 18, per festeggiare il Carnevale con le attrazioni che saranno proposte degli operatori di Polis cooperativa sociale e Frontiera Lavoro

In occasione dell’iniziativa, che rientra in un ampio progetto di politiche giovanile dell’Unione dei Comuni del Trasimeno, le famiglie potranno chiedere informazioni sulle diverse attività gratuite che saranno organizzate nei centri di aggregazione giovanile (Cag), spazi aggregativi per i giovani del Trasimeno.

“Il progetto – commenta Eleonora Maghini, assessore alle politiche sociali del Comune di Magione – prevede un investimento di un milione di euro di risorse europee, che comprendono oltre a didattica, laboratori, musica, lettura anche le politiche di affido familiare e mediazione culturale ed è realizzato all’interno della strategia dell’Unione dei comuni del Trasimeno: ITI Trasimeno, Asse III, Fondo Sociale Europeo-inclusione sociale. Un ringraziamento al lavoro del presidente dell’Unione Giulio Cherubini, all’ufficio di Piano guidato da Alessandra Todini, e all’assistenza tecnica ITI Trasimeno dell’Unione diretta da Silvio Cipriani.”

I Centri di Aggregazione Giovanile (CAG)saranno ubicati a Tavernelle (per i giovani di Panicale, Piegaro e Paciano); Castiglione del Lago (per i giovani di Castiglione del Lago e Città della Pieve); Tuoro sul Trasimeno (per i giovani di Tuoro, Magione e Passignano). Le attività si svolgono in orari pomeridiani dal lunedì al venerdì.