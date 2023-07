Si aggira in piazza a Perugia con un grosso coltello

Uomo di 37 anni denunciato dalla polizia

Visibilmente agitato, si aggirava in piazza IV Novembre, a Perugia, brandendo un grosso coltello da cucina: l’uomo, un trentasettenne di origini colombiane, è stato fermato e denunciato dalla polizia di Stato. E’ successo sabato mattina, intorno alle 5.

Gli agenti sono intervenuti sul posto in seguito a una segnalazione al Numero unico di emergenza europeo ed hanno trovato l’uomo seduto sulle scale della cattedrale. Dopo averlo avvicinato, i poliziotti lo hanno sottoposto a perquisizione che ha avuto esito positivo: è stato infatti trovato in possesso di un coltello di circa 30 centimetri poi sottoposto a sequestro. Sentito in merito al suo comportamento, ha riferito di aver avuto una violenta lite con un ragazzo straniero che lo aveva preso a pugni in faccia.

A quel punto, dopo aver preso il coltello in casa sua, era ritornato in piazza alla ricerca dell’aggressore. Accompagnato in questura, è stato deferito all’Autorità giudiziaria per possesso di oggetti atti ad offendere e minacce.