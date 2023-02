Todi si mobilita per i terremotati in Turchia

La solidarietà della comunità tuderte coordinata dalla Protezione Civile

La città di Todi si attiva per portare un aiuto alle popolazioni colpite dal sisma in Turchia. Il Comune, con il coordinamento del presidente del Consiglio, Generale Adriano Ruspolini, ha infatti iniziato a promuovere tra la cittadinanza una raccolta di generi essenziali e di prima necessità che verranno consegnati nelle prossime settimane nell’area dell’Anatolia.

Come già avvenuto in altre occasioni, dall’emergenza ucraina al terremoto in Croazia, il Comune di Todi si avvarrà dell’organizzazione del centro di protezione civile gestito dalla Rosa dell’Umbria. Presso la sede di Ponterio, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dalle 9 alle 13, sarà possibile consegnare pasta, cibi in scatola e generi alimentari non deperibili, coperte, acqua minerale, prodotti per l’igiene personale e per le medicazioni.

Nei giorni scorsi, il presidente Ruspolini, in accordo con il Sindaco Ruggiano, ha preso contatto con il Ministero degli esteri e le autorità militari italiane al fine di individuare i beni richiesti e maggiormente necessari e le modalità per addivenire ad una rapida consegna senza intralciare gli altri sforzi in corso da parte italiana.

Il Comune è impegnato a promuovere la raccolta anche presso aziende, farmacie, esercizi commerciali e grande distribuzione organizzata. Prevista anche un’attività di sensibilizzazione nelle scuole della città all’insegna della radicata tradizione di solidarietà della comunità tuderte.