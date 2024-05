All’International Marconi Day la Radioamatori Italiani di Perugia

Sabato 27 aprile 2024, nel contesto delle celebrazioni per i 150 anni di Guglielmo Marconi, durante l’International Marconi Day l’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia è stata chiamata ad operare, con i suoi giovani radioamatori, la stazione radioamatoriale HV9TVM (Hotel Victor 9 Trasmittente Vaticana Marconi) dalla Palazzina Marconi all’interno dei giardini Vaticani, lo stesso luogo dove nel 1931 Guglielmo Marconi in persona ha inaugurato con Pio XI Radio Vaticana.

I giovani radioamatori, Marco Dottori, Nevet Persolja, Tsuf Persolja, Edoardo Ragni e Chiara Alberati, con al seguito l’aspirante radioamatore Alma Peruzzi, tutti dell’Associazione Radioamatori Italiani Sezione di Perugia, hanno trasmesso sia in onde corte sia utilizzando il satellite radioamatoriale QO-100 che copre una vasta area che comprende Europa, Africa, parte dell’Asia e della penisola Antartica.

Ad accompagnare e guidare gli under 25 perugini c’erano il Presidente ARI Perugia, Francesco Fucelli insieme a Iari Del Pulito e Cristiano Peruzzi del consiglio direttivo e a Marco Zucconi esperto in progettazione e realizzazione di antenne in emergenza.

Il team perugino, insieme ai colleghi di ARI Civitavecchia, ha installato in poco più di un’ora tre stazioni radio complete, realizzando ed installando le antenne al momento.

In poco più di due ore di attività radio i ragazzi hanno contattato oltre 600 stazioni radioamatoriali in tutto il mondo, utilizzando le stazioni radio realizzate al momento.

L’attivazione radio ha fatto parte dell’inaugurazione del Museo Vaticano della Radio alla presenza di importanti autorità Vaticane:

Mons. Gallagher segretario per i rapporti con gli Stati e le organizzazioni internazionali, il Prefetto per la Comunicazione Paolo Ruffini, il Segretario del Dicastero della Comunicazione mons. Lucio Adrian Ruiz, si attendeva la presenza di Elettra Marconi (94 anni) ma una improvvisa indisposizione, dovuta all’età ne ha impedito la presenza sostituita però dalla partecipazione alla cerimonia del nipote il prof. Guglielmo Giovanelli Marconi che ha proceduto al taglio del nastro.

I giovani perugini sono stati al centro dell’attenzione di tutte le personalità in quanto testimoniano che, dopo oltre 100 anni, la radio è sempre attuale e giovane e che molti ragazzi e ragazze sono pronti a prendere in mano il testimone per mantenere viva la storia e la passione che animarono Guglielmo Marconi nelle sue scoperte innovative e futuristiche.

Una maglia personalizzate, la stessa indossata da tutti i radioamatori presenti, è stata donata alla Principessa di Elettra Marconi tramite il figlio, prof. Guglielmo Giovanelli Marconi, proprio a voler ricordare che i radioamatori sono impegnati a tramandare alle future generazioni la storia del primo radioamatore che ha permesso al mondo di fare un balzo in avanti inimmaginabile.

Per concludere la “missione” i ragazzi hanno avuto l’opportunità di visitare il “cuore” di Radio Vaticana FM/DAB nei sotterranei del Museo, guidati dai tecnici della Radio che hanno risposto a tutte le curiosità dei presenti.

Un’ altra esperienza importante per i radioamatori perugini, in particolare per i giovani, sempre in campo per accrescere le loro conoscenze e condividerle con chi vuol avvicinarsi al mondo delle radiocomunicazioni amatoriali (sono più di 25 coloro che stanno seguendo il corso per conseguire la patente radioamatoriale per poter ottenere l’autorizzazione a trasmettere, fra questi 11 ragazzi con meno di 25 anni di età).

Per celebrare i 150 anni di Marconi, altre manifestazioni sono in programma.