Pubblicato Bando Voucher per la digitalizzazione delle imprese

Nei prossimi giorni l’uscita di altri tre bandi

E’ in pubblicazione da oggi 27 settembre il bando voucher per la digitalizzazione delle imprese.

A seguire, nei prossimi giorni, l’uscita degli altri tre bandi.

“La Camera di commercio dell’Umbria – ha spiegato il suo presidente, Giorgio Mencaroni – sta estendendo e approfondendo sempre più il suo impegno a favore del sistema imprenditoriale della regione, mobilitandosi al massimo con interventi mirati contemporaneamente sia al breve periodo, aiutando le nostre imprese a fronteggiare la difficile congiuntura che stiamo vivendo, sia al medio periodo, con supporti che ne aumentino l’innovazione, la competitività, la robustezza a ogni livello.

Uno sforzo importante dell’ente camerale, che in questo periodo si aggiunge a quello che abbiamo svolto e stiamo svolgendo per informare le aziende sulle misure del Piano sisma”.

I voucher camerali, tramite quattro distinti bandi, mettono a disposizione oltre 570mila euro per il tessuto imprenditoriale.

Le imprese potranno richiedere i voucher per investimenti in ambito di digitalizzazione, internazionalizzazione, percorsi di alternanza e un ulteriore voucher è disponibile per le azioni innovative della filiera turistico-culturale, al fine di favorire e consolidare la promozione territoriale regionale.

Per ciascuno di questi settori è previsto un intervento specifico.

Le spese ammissibili variano a seconda della tipologia di voucher, spaziando dalla consulenza ai costi di formazione, all’acquisto di beni e servizi strumentali, alla certificazione, ai tirocini. Per tutti è prevista una premialità in caso di possesso del rating di legalità.

I termini di presentazione delle domande saranno aperti a partire dal 12 ottobre secondo la cadenza definita dai rispettivi bandi.

L’iter istruttorio seguirà l’ordine cronologico di invio delle domande, che andranno presentate tramite la piattaforma Web Telemaco con pagamento della marca da bollo tramite PagoPa.

Le graduatorie di ammissione saranno approvate e pubblicate entro il 31 dicembre 2022. I bandi saranno pubblicati nell’area dedicata del sito camerale https://www.umbria.camcom.it/promuovere-limpresa-e-il-territorio /bandi-e-contributi.