Presentata la nuova offerta turistica per il parco del Monte Subasio

Tre pubblicazioni con le attività, gli itinerari e le escursioni in programma da luglio fino a ottobre

Nella Sala del Consiglio questa mattina si è svolta la presentazione della nuova offerta turistica, elaborata dall’assessorato al turismo, per il Parco del Monte Subasio.

Si tratta di tre pubblicazioni, che rientrano nel progetto Destinazione Subasio- il Monte di Francesco, che in una cinquantina di pagine concentrano le attività che si organizzano nel Parco, dei focus sui quattro comuni che insistono sul Monte di Francesco (Assisi, Spello, Nocera Umbra e Valtopina), e degli itinerari che abbracciano i sentieri che si possono percorrere sul Subasio.

Nello stesso tempo è stato presentato il calendario delle escursioni in programma da luglio a ottobre organizzate dal Comune di Assisi in collaborazione con le associazioni Gaia e I tuoi cammini, a cui possono partecipare tutti, grandi e piccoli, per conoscere da vicino la bellezza del Monte Subasio tanto caro a San Francesco.

L’assessore al turismo Fabrizio Leggio, nel presentare l’iniziativa, ha ricordato che il passaggio è coerente con quanto annunciato in primavera, e cioè l’invito alle associazioni che operano sul Parco di mandare le loro proposte perché l’amministrazione comunale fin dal suo insediamento ha deciso di puntare concretamente sul Subasio.