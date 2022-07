Siccità: sospensione attingimenti dal Trasimeno

Emesso provvedimento della Regione

Con nota ns. prot. n. 2780 del 07.07.2022, la Regione dell’Umbria – Direzione Regionale Governo del Territorio, Ambiente, Protezione civile, ha comunicato che: «Il livello medio del lago Trasimeno registrato all’idrometro di Monte del Lago è pari a –1,23 metri sullo zero idrometrico».

Considerato che, ai sensi e per gli effetti dell’art 18 c. 6 lett. b) delle N.T.A. del Piano di bacino del fiume Tevere 2° stralcio funzionale per il lago Trasimeno è stabilito che: «In caso di decremento del livello del lago rispetto allo zero idrometrico maggiore di 120 cm. si provvede alla sospensione totale delle licenze e delle concessioni, ad esclusione dell’uso idropotabile».

Considerato, inoltre, che la L.R. n. 12 / 2018 e ss.mm.ii. delega all’Unione dei Comuni del Trasimeno le funzioni amministrative relative al lago Trasimeno ed al bacino imbrifero di appartenenza, si sottopone il provvedimento di sospensione degli attingimenti a codesto Ente delegante, al fine di esercitare il potere di direttiva e di controllo, definendo un termine di 72 ore, oltre il quale sarà dato corso all’applicazione di quanto previsto dell’art 18 c. 6 lett. B) delle N.T.A sopracitate.

Di concerto con la Regione dell’Umbria (servizio Risorse Idriche, Acque Pubbliche, Attività Estrattive e Bonifiche) si provvede alla SOSPENSIONE DEGLI ATTINGIMENTI.