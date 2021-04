Parco Monte Subasio: in corso nel territorio del Comune Spello interventi di manutenzione da parte dell’AFOR

In corso i lavori in alcune aree del Monte Subasio che rientrano nel territorio del Comune di Spello da parte dell’AFOR- Agenzia Forestale Regionale dell’Umbria. Gli interventi, finanziati con i fondi del Piano di Sviluppo Rurale e dalla Legge regionale 28/2001, stanno interessando la manutenzione e la realizzazione di fasce antincendio lungo varie strade e piste forestali e, in particolare, lungo i tratti delle zone Monte Romano, Collepino e San Giovanni. Si tratta di un’attività di fondamentale importanza al fine di prevenire il propagarsi di possibili incendi. La ripulitura e riqualificazione delle aree boschive dirette al ripristino del relativo assetto territoriale, sta invece riguardando le seguenti aree: Monticelli, Macchia di Pale, il Lago (a valle della Spella). Non meno importanti sono gli interventi che riguardano il ripristino della segnaletica nei numerosi percorsi presenti all’interno del Parco del Monte Subasio; verranno inoltre effettuata la riqualificazione di alcuni tratti di strade rurali ricomprese all’interno del territorio comunale. Si ricorda, infine, che sono stati da poco consegnati all’AFOR i lavori relativi al Piano di Gestione Forestale dei terreni di proprietà del Comune di Spello, boschi e pascoli del Monte Subasio, che prevede la ricognizione e i rilievi delle foreste comunali, lo studio e la pianificazione degli interventi silvo colturali da attuare nei prossimi dieci anni; il tutto finalizzato alla migliore utilizzazione forestale, ambientale ed eco sistemica del patrimonio boschivo situato all’interno del Parco del Monte Subasio. Il Piano di gestione è sovvenzionato dalla Regione Umbria con i fondi del regolamento (CE) 1305/2013 – PSR 2014/2020 – Misura M08 sottomisura 8.5 – annualità 2017.