La Polizia locale di Perugia ricorda il comandante Di Mario

Indossò la divisa per 40 anni, dal 1955 al 1995

Nella sede della polizia locale di Perugia, a Madonna Alta, è stata inaugurata la targa che ricorda lo storico comandante del Corpo, Bruno Di Mario. Indossò la divisa per 40 anni.

A tracciare un suo ricordo, l’attuale comandante, il colonnello Nicoletta Caponi.

“Il 5 novembre 1995 quando fui assunta era il suo ultimo giorno.

Ma di lui abbiamo sentito tanto parlare in 27 anni di servizio”.

Di Mario è stato ricordato “per il suo impegno e la professionalità”. “Oggi – ha aggiunto – portiamo avanti con orgoglio la sua eredità”.

A scoprire la targa, insieme alla comandante Caponi e al sindaco Andrea Romizi, la moglie Fernanda Castellani insieme ai figli, Bernardina, Elisa e Nicola che ha ringraziato la commissione toponomastica del Comune per “aver accolto la proposta di una targa nel ricordo di mio padre”. Numerose furono le innovazioni durante il servizio del comandante Di Mario: dalla creazione della Ztl in centro all’ingresso del personale femminile nel Corpo della polizia locale. Nel suo saluto durante la partecipata cerimonia, il sindaco Romizi ha detto che “la sua figura è rimasta nella memoria e nella stima del Corpo e dell’amministrazione”. Per il sindaco e la comandante Caponi, l’auspicio è quello di dedicare la futura nuova sede della polizia locale al comandante. “Mi piacerebbe che prima possibile si possa avviare questo percorso”.