Ponte Felcino, arrestato 25enne per spaccio di droga

L’uomo, di origini albanesi, è senza fissa dimora

I militari della Sezione Radiomobile della Compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 25enne, di origini albanesi, senza fissa dimora, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il risultato operativo è maturato nel corso di un servizio di controllo del territorio e di prevenzione dei reati in generale, durante il quale i Carabinieri, nella frazione di Ponte Felcino, hanno notato la presenza sospetta di un ragazzo a bordo di un’auto parcheggiata, con i finestrini chiusi, che, alla vista dei militari, ha tentato di nascondersi all’interno del veicolo.

L’insolito atteggiamento è stato subito notato dagli operanti, fornendo loro lo spunto per procedere al controllo del soggetto al fine di identificarlo.

Alla richiesta dei militari di esibire un documento d’identità, il giovane albanese si è mostrato visibilmente in difficoltà, palesando un evidente forma di nervosismo per la verifica in essere degli operanti.

Il comportamento tenuto e la sua ingiustificata presenza nel luogo, hanno indotto i Carabinieri ad approfondire il controllo, sottoponendo il ragazzo a perquisizione personale e veicolare.

In tale fase, i militari hanno rinvenuto 11 dosi di cocaina, confezionate in involucri di cellophane termosaldati, per un peso complessivo di circa 8 g, riposti all’interno di una calza occultata sotto al sedile lato passeggero, oltre che la somma di 100 euro in contanti, verosimile provento dell’illecita attività delittuosa, il tutto sottoposto a sequestro.

Alla luce di così rilevanti elementi probatori, il 25enne, accompagnato in caserma, è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del magistrato di turno della Procura della Repubblica di Perugia, informato nel senso, trattenuto nelle camere di sicurezza, in attesa della celebrazione del rito “direttissimo”.

All’esito dell’udienza, il Giudice del Tribunale di Perugia ha convalidato l’arresto.