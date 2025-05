“La sicurezza urbana si costruisce ogni giorno, strada per strada, segnalazione dopo segnalazione”

«La sicurezza urbana si costruisce ogni giorno, strada per strada, segnalazione dopo segnalazione. È questa la visione dell’amministrazione Ferdinandi: un impegno costante, concreto, fatto di attenzione ai dettagli e di cura per ogni angolo della città» – dichiara Antonio Donato, consigliere comunale con delega in materia di sicurezza urbana.

Nelle ultime settimane, la Polizia Locale ha intensificato le attività di prevenzione e controllo in diverse zone di Perugia, intervenendo in situazioni di abbandono e incuria, soprattutto in aree verdi private e pubbliche. Dopo un attento monitoraggio, sono stati accertati casi di mancata manutenzione del verde con relative sanzioni nei confronti dei proprietari inadempienti, ai sensi del Regolamento di Polizia Urbana e del Codice della Strada.

Tra gli interventi più significativi, in via Trasimeno Ovest i rami sporgenti da una proprietà privata ostruivano il marciapiede; a Casaglia e via Palermo sono stati sanzionati terreni incolti, in quest’ultimo caso anche con presenza di rifiuti; a Ferro di Cavallo e Case Bruciate le segnalazioni hanno portato a bonifiche e ripristini della sicurezza. A tutto ciò si affiancano le azioni sul verde pubblico, grazie alla sinergia con GESENU e gli uffici comunali, in aree come via Ricci, via Diaz e via Alfieri.

La Polizia Locale è intervenuta anche su situazioni più complesse: in via Birago, con l’USL, si è risolto un problema di guano di piccioni in un condominio; in piazza Coppoli a Monteluce sono stati liberati locali parrocchiali occupati abusivamente; nello studentato di via Martiri dei Lager, in accordo con la proprietà, è stato installato un sistema di illuminazione per contrastare degrado e comportamenti illeciti.

«Questa serie di interventi – conclude Donato – dimostra l’efficacia di un approccio che parte dall’ascolto e si traduce in azioni puntuali e concrete. La nuova impostazione amministrativa ha messo al centro la sicurezza e il decoro, non come slogan, ma come parte essenziale della qualità della vita urbana».