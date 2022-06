Con il Cuore e Renato Zero insieme per ospedale Bambino Gesù

Una donazione speciale

Renato Zero e padre Enzo Fortunato, a nome dei frati di Assisi, nel corso di una speciale visita all’ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma hanno presentato il progetto sostenuto dall’evento solidale “Con il cuore, nel nome di Francesco” a favore del Centro di cure palliative pediatriche al quale sono stati donati una centrale di monitoraggio e un ecotomografo.

“L’impegno è quello di a tradurre in gesti concreti quello che le persone hanno donato a Con il Cuore”, ha affermato padre Fortunato.

Renato Zero – ha ricordato il francescano – ha partecipato a molte edizioni dell’evento solidale e non ha voluto nulla per sé. Lo scorso anno mi disse: ‘Facciamo una donazione ai piccoli pazienti del Bambino Gesù’. E così è stato.

Lenire la sofferenza è il primo compito, da essa s’impara molto”.

“Con l’ausilio della comunità francescana continuiamo questo viaggio verso l’infanzia – ha detto Renato Zero – per consegnare loro la nostra carezza, la nostra benedizione e soprattutto questo supporto alla ricerca, per fare in modo che questi bimbi godano di una protezione che gli consenta di diventare a loro volta degli uomini e delle donne meravigliose”.

Durante l’incontro Renato Zero ha anche svelato un piccolo segreto: “Quando sono nato avevo una grave forma di anemia e fui ricoverato al Bambino Gesù che mi curò. Ho ancora la cicatrice della trasfusione di sangue che mi fu fatta. Era il sangue di un frate che me lo donò e che non ho mai conosciuto. Forse è per questo che sono così legato ai frati di Assisi e sono grato a questa struttura dalla quale, in fondo, ho ricevuto la vita”.

Quest’anno i frati di Assisi, con la maratona di beneficenza “Con il Cuore”, aiuteranno, tra gli altri, le mense francescane in Italia, la popolazione ucraina e le missioni francescane nel mondo. Per donare basta inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515