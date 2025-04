Donato (M5S) “La Polizia locale è vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini”

“Oltre il presidio del territorio: il volto umano della Polizia locale, al fianco della cittadinanza. Bonifiche, segnalazioni e soccorsi: sicurezza significa anche prendersi cura dei più fragili”

“La Polizia locale non è solo controllo e repressione, ma anche presenza attenta e concreta sul territorio, a contatto con le persone e vicina ai bisogni quotidiani dei cittadini”. Con queste parole il consigliere comunale Antonio Donato (M5S), con delega alla sicurezza, commenta il lavoro svolto nelle ultime settimane dagli agenti del Corpo, protagonisti di una lunga serie di interventi su segnalazione della cittadinanza o per iniziativa diretta.

Tra le operazioni più significative – come riporta il comunicato a cura del consigliere Donato – si segnalano le bonifiche in aree di degrado urbano, come in via Scarlatti, dove si è intervenuti, in collaborazione con Gesenu e la proprietà privata, per rimuovere siringhe e materiali abbandonati nei pressi di immobili e spazi condominiali. Un’azione che ha coinvolto anche l’area verde del Parco di Sant’Anna, con l’attivazione dei servizi tecnici comunali per la rimozione di segnaletica abbandonata e il ripristino della pulizia.

In via Solatia – prosegue il comunicato del consigliere – a seguito di una segnalazione inviata direttamente alla sindaca, gli agenti della Polizia locale hanno condotto un’accurata ricognizione di una scarpata adiacente a un parcheggio pubblico, accertando la presenza di rifiuti, bivacchi e materiali pericolosi. L’intervento ha richiesto la collaborazione della proprietà privata, dei servizi comunali, di Afor e Gesenu, nonché un confronto con la Ferrovia Centrale Umbra per le problematiche legate alla sicurezza del sottopasso ferroviario.

Grande attenzione è stata posta anche sul fronte della sicurezza urbana e del decoro, con operazioni di controllo in edifici abbandonati frequentati da soggetti senza fissa dimora, la rimozione di veicoli abbandonati o sottoposti a sequestro, e numerosi interventi per l’abbandono di rifiuti e materiali ingombranti in varie aree della città, da via Settevalli a via Martiri dei Lager.

Nelle aree verdi, la Polizia locale ha operato anche con il supporto dei tecnici della Usl Umbria 1 per verifiche in materia di corretta detenzione degli animali, registrando irregolarità nell’identificazione dei cani e intervenendo in situazioni di degrado ambientale con segnalazioni per mancanza di illuminazione o arredi danneggiati.

Accanto a questi servizi, non è mancata la prossimità alle persone in difficoltà: due recenti episodi hanno visto gli agenti prestare assistenza a un anziano smarrito e in stato confusionale, poi affidato alle cure del 118 e ai familiari, e a una madre in difficoltà con il proprio bambino, accompagnata al medico curante e poi assistita fino all’arrivo dei servizi sanitari e sociali.

“Questo – conclude Donato – è l’esempio di una Polizia locale che non si limita a intervenire sul versante repressivo o sanzionatorio, ma che vive il territorio con spirito di servizio, capacità di ascolto e attenzione verso le fragilità. Vogliamo far conoscere alla cittadinanza questo lavoro prezioso, silenzioso, spesso invisibile, ma fondamentale per costruire una comunità più sicura, coesa e solidale. Il nostro impegno è quello di valorizzarlo e metterlo nelle condizioni di crescere”.