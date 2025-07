ITS Umbria inaugura i nuovi laboratori: tecnologia e innovazione per il futuro

Un simbolo di rinascita urbana, un investimento nelle competenze del futuro e un modello efficace di collaborazione tra pubblico e privato: è questo il senso della giornata di inaugurazione dei nuovi laboratori di Its Umbria Academy, che si è tenuta all’Ex Scalo Merci di Fontivegge, sede del nuovo laboratorio dedicato alla information technology e alla cyber security.

Gli interventi rientrano nel piano di potenziamento infrastrutturale reso possibile grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

All’inaugurazione sono intervenuti: la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti, l’assessore allo Sviluppo economico e all’Alta formazione del Comune di Perugia Andrea Stafisso; Marco Giulietti, Vasco Gargaglia e Nicola Modugno, rispettivamente presidente, vice presidente e direttore di Its Umbria Academy; Francesco Manfredi, presidente di Indire, Guido Torrielli, presidente di Its Italy e Riccardo Di Stefano, delegato di Confindustria all’Education e Open Innovation.

Nel corso dell’evento è stato dato ampio spazio alla rete dei laboratori territoriali di Its Umbria, attraverso collegamenti in diretta e video contributi che hanno mostrato la vivacità e la specializzazione dei vari poli formativi attivi nella regione.

A Foligno, è stato presentato il Laboratorio Meccatronico, punto di riferimento per la formazione nell’ambito dell’automazione industriale, con l’intervento di Oscar Proietti, Responsabile tecnico scientifico di Its Umbria Academy.

A seguire, da Terni, il focus si è spostato sul Laboratorio di Biotecnologie e Chimica, con i contributi di Giorgia Menciotti, coordinatrice del corso Its “Chimica dei materiali e della sostenibilità ambientale”, del Direttore di Arpa Umbria Alfonso Morelli e di Andrea Sconocchia, responsabile bonifiche e progetti speciali di Arpa Umbria.

A Perugia, presso il Centro Edile per la Sicurezza e la Formazione (Cesf) è stato mostrato il Laboratorio BIM ed Efficienza Energetica, introdotto dal Presidente del Cesf Agostino Giovannini, con gli interventi dei docenti Gianluca De Marinis e Marco Vergoni.

Il Laboratorio Agroalimentare di Montefalco, nato dalla collaborazione con Confagricoltura Umbria e la Cantina Caprai, ha visto protagonisti Cristiano Casagrande, Direttore Confagricoltura Umbria, Alessandro Sdoga, Marco Caprai, imprenditore Azienda Agricola Arnaldo Caprai e Mattia Dell’Orto, responsabile ricerca e sviluppo Azienda Agricola Arnaldo Caprai, che hanno raccontato l’esperienza formativa legata alla filiera agroindustriale.

Da Città di Castello, è stato presentato il Laboratorio Cartotecnico ospitato presso la Scuola Bufalini, con gli interventi di Giovanni Granci e Marco Menichetti, Presidente e Direttore della Scuola di Arti e Mestieri Bufalini, che hanno illustrato le attività legate alla produzione e trasformazione cartaria.

Al termine della presentazione è stato visitato anche il laboratorio di mille metri quadrati, che si trova sempre nel quartiere di Fontivegge, che ospita i corsi Turismo, marketing e informatica realizzato in collaborazione con Confcommercio e Cna Umbria.

“Quella di oggi, con l’inaugurazione dei nuovi laboratori dell’ITS Umbria Academy – ha osservato la presidente Stefania Proietti – è una giornata importante per i nostri giovani e per l’intero sistema formativo e produttivo del territorio regionale. Il nostro compito, come amministrazione regionale, è quello di compiere un salto in avanti: costruire una visione ampia e sistemica, capace di generare nuove traiettorie di sviluppo per il tessuto economico e sociale della nostra regione. Lo faremo con il ‘patto per il futuro dell’Umbria’ in un tavolo strutturale a cui parteciperanno i mondi della scuola, della formazione, dell’università, i sindacati e i rappresentanti dei lavoratori, le parti datoriali e il mondo delle imprese. La nostra visione è chiara: vogliamo costruire un modello umbro di crescita che metta al centro le competenze, la qualità dell’istruzione e l’innovazione tecnologica per creare opportunità per i nostri giovani. In questo percorso, gli ITS non sono semplici percorsi post-diploma, ma veri e propri motori strategici per l’occupazione giovanile, per la transizione digitale e per il rafforzamento della competitività delle imprese umbre. Grazie al contributo del PNRR intercettato da ITS Umbria, ai fondi europei FSE intercettati per i prossimi anni dalla nostra amministrazione regionale, e alla sinergia tra istituzioni, imprese, enti di formazione e comunità locali, stiamo dando vita a spazi didattici all’avanguardia, capaci di offrire ai nostri ragazzi un percorso formativo concreto, gratuito, altamente professionalizzante e pienamente integrato con le esigenze del mondo del lavoro. Stiamo investendo con decisione sull’istruzione tecnica superiore perché crediamo profondamente nel valore della formazione come strumento di crescita, inclusione e futuro. L’ITS Umbria Academy si conferma una delle esperienze più virtuose a livello nazionale, con alti tassi di occupazione per i diplomati, una didattica orientata all’innovazione e una presenza capillare sul territorio”.